Російські окупанти ховаються у школах і ведуть звідти обстріли
Сьогодні, 18:49
Російські військові ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли. Окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі.
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
За даними СБУ, російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись «живим щитом» із цивільних.
Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи.
На фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої «геройські» селфі зі школи у м. Білозерка на Херсонщині.
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Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
За даними СБУ, російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись «живим щитом» із цивільних.
Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи.
На фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої «геройські» селфі зі школи у м. Білозерка на Херсонщині.
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