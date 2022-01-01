Російські окупанти ховаються у школах і ведуть звідти обстріли

Російські окупанти ховаються у школах і ведуть звідти обстріли
Російські військові ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли. Окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись «живим щитом» із цивільних.

Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи.

На фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої «геройські» селфі зі школи у м. Білозерка на Херсонщині.

Російські окупанти ховаються у школах і ведуть звідти обстріли

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Теги: Росія, обстріли, СБУ, школи, пропаганда
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