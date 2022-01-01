На Волині стартували ярмарки газових котлів

У шести населених пунктах Волині фахівці «Волиньгаз» та менеджери Клієнтського простору 104.ua розповіли волинянам про переваги сертифікованого газового обладнання. Консультували їх про послуги компаній. Менеджери надали споживачам корисні та актуальні поради, як обрати якісне газове обладнання, де можна купити та кому його можна встановити.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Котли та водонагрівачі українських та міжнародних виробників, сигналізатори газу і модеми вже презентували у Володимирі, Нововолинську, Ковелі, Турійську, Рожищі та Ратному.«Мене зацікавила колонка «АТЕМ», адже досі ми користуємось старим приладом, який час від часу виходить з ладу. Обирати газове обладнання я буду лише з фахівцями, бо вони допоможуть скоріше визначитись і обрати найкращий варіант», – ділитьсяз Нововолинська.Як зазначають спеціалісти «Волиньгаз» серед переваг водонагрівача «АТЕМ»:- енергоефективність;- продуктивність: 9,3 л/хв;- встановлений дисплей для індикації стану газової колонки;- простота і легкість експлуатації;- має невисоку вартість.У селищі Турійськ споживачі найбільше цікавились газовим котлом Baymak Sincap BYM-SE 24 Fi.Про особливості котла розповів старший майстер відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз»: «Baymak Sincap BYM-SE 24 Fi - компактний двоконтурний настінний газовий котел. Головні функції, які він виконує - нагрівання води та обігрів приміщення площею до 250 м²».До котла можна підключити програматор, який оптимізує використання природного газу і знизить витрати на оплату комунальних рахунків.Придбати котел, водонагрівач чи інше газове обладнання можна у 104.ua Клієнтських просторах на Волині або на сайті: https://market.104.ua/ua/. Персональний менеджер допоможе кожному клієнту та порадить із підбором газового обладнання відповідно до побажань клієнта та технічних характеристик оселі.Нове газове обладнання має високий коефіцієнт корисної дії 92-98%, тобто значно економніше споживає газ, порівняно зі старими котлами і водонагрівачами. Крім того, наразі придбати газове обладнання можна за старими цінами.Клієнти не лише можуть купити якісне газове обладнання, а й замовити послугу встановлення та подальшого сервісного обслуговування. Роботи виконають спеціалісти «Волиньгаз».