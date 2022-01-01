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Є загроза повного вимирання Азовського моря через бомбардування «Азовсталі», – міськрада Маріуполя

Є загроза повного вимирання Азовського моря через бомбардування «Азовсталі», – міськрада Маріуполя
Бомбардування «Азовсталі» могло пошкодити технічну споруду, де зберігаються десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування «Азовсталі» могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня.

Росіяни планують знести «Азовсталь». Окупанти превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс.
Є загроза повного вимирання Азовського моря через бомбардування «Азовсталі», – міськрада Маріуполя


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Теги: Росія, Україна, війна
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