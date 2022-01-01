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Перший російський військовий постане перед судом за вбивство мирного жителя на Сумщині

Перший російський військовий постане перед судом за вбивство мирного жителя на Сумщині
Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 «4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області» Вадима Шишимаріна.

Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.

Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним.

На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого.

Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. Прокурорами і слідчими СБУ зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.


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Теги: Росія, Україна, війна
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