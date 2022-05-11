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Окупанти заблокували газопостачання України на Луганщину та Донеччину

Окупанти заблокували газопостачання України на Луганщину та Донеччину
Російські окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка - Новопсков", внаслідок чого мешканці Луганщини та Донеччини залишилися без українського газопостачання.

Про це повідомив очільник Очільник газотранспортної системи України Сергій Макогон, пише "Економічна правда".

Він нагадав, що зранку "Газпром" на території РФ припинив транспортування до точки "Сохранівка".

Крім того, на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани МГ "Шебелінка - Новопсков", яким відбувалось транспортування газу до газогонів Луганської та Донецької областей.

"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей", – повідомив він. "Влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій".

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Теги: газ, Донбас, Луганщина
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