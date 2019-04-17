Чому волинянам не можна ігнорувати сигналів про повітряну тривогу: пояснення експерта. ВІДЕО

Сергій Грабський.



Про це він сказав у програмі «Актуально» на



«Ракети, випущені з кораблів, наші протиповітряні сили зможуть відстежити і з досить великою вірогідністю збити. А ракети, випущені з підводних човнів, відслідкувати дуже важко. Тому, виходячи з того, що жодна система ППО не може збити всі повітряні цілі, які наближаються до об’єкта, об’єктивно безпекова ситуація для нас ускладнюється. Адже чисто математично кількість ракет, які можуть бути пропущені нашими системами ППО, збільшується.



Куди вони летітимуть – передбачити дуже складно, тому що до цілей, які становлять інтерес противника, можуть належати і транспортні об’єкти, і об’єкти критичної інфраструктури. Не можна виключити такі об’єкти, як це вже було в Центральній і Східній Україні, як лікарні, дитсадки та інші соціально важливі установи. І в цьому полягає велика проблема. Тому, шановні друзі, попри те, що ми з вами перебуваємо на заході України, де досить спокійно, я вас дуже прошу: при кожному оголошенні повітряної тривоги спускайтеся в бомбосховища. Бережіть себе!» – закликав експерт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безпекова ситуація в Україні ускладнилася тим, що ворог обстрілює нас ракетами, запущеними з підводних човнів, які відслідкувати і збити дуже важко. Тому варто не надіятися на везіння, а при кожному оголошенні повітряної тривоги спускатися в укриття, вважає військовий експертПро це він сказав у програмі «Актуально» на 12 каналі. «Ракети, випущені з кораблів, наші протиповітряні сили зможуть відстежити і з досить великою вірогідністю збити. А ракети, випущені з підводних човнів, відслідкувати дуже важко. Тому, виходячи з того, що жодна система ППО не може збити всі повітряні цілі, які наближаються до об’єкта, об’єктивно безпекова ситуація для нас ускладнюється. Адже чисто математично кількість ракет, які можуть бути пропущені нашими системами ППО, збільшується.Куди вони летітимуть – передбачити дуже складно, тому що до цілей, які становлять інтерес противника, можуть належати і транспортні об’єкти, і об’єкти критичної інфраструктури. Не можна виключити такі об’єкти, як це вже було в Центральній і Східній Україні, як лікарні, дитсадки та інші соціально важливі установи. І в цьому полягає велика проблема. Тому, шановні друзі, попри те, що ми з вами перебуваємо на заході України, де досить спокійно, я вас дуже прошу: при кожному оголошенні повітряної тривоги спускайтеся в бомбосховища. Бережіть себе!» – закликав експерт.

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