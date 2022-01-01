У боях на Донбасі загинув 32-річний волинянин Михайло Лопушик

Лопушика Михайла Івановича, жителя с.Прилісне.



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"Він тільки починав жити, любити, мріяти, але віддав життя за Батьківщину, за наше з вами мирне небо та мрії. Він був дуже доброю і світлою людиною. Був учасником АТО, ООС, де отримав поранення. З початку повномаштабного вторгнення повернувся на службу", - йдеться у повідомленні.



Під час виконання бойового завдання 2 травня 2022 року Лопушик Михайло загинув в населеному пункті Олександрівка Донецької області.



Сьогодні, 11 травня, його привезуть до своєї домівки. 11, 12, 13 травня цього року оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прилісненська громада, що на Камінь-Каширщині, втратила ще одного Героя 32-річного, жителя с.Прилісне.Про це йдеться на фейсбук-сторінці громади."Він тільки починав жити, любити, мріяти, але віддав життя за Батьківщину, за наше з вами мирне небо та мрії. Він був дуже доброю і світлою людиною. Був учасником АТО, ООС, де отримав поранення. З початку повномаштабного вторгнення повернувся на службу", - йдеться у повідомленні.Під час виконання бойового завдання 2 травня 2022 року Лопушик Михайло загинув в населеному пункті Олександрівка Донецької області.Сьогодні, 11 травня, його привезуть до своєї домівки. 11, 12, 13 травня цього року оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини.

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