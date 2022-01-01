У боях на Донбасі загинув 32-річний волинянин Михайло Лопушик
Сьогодні, 14:43
Прилісненська громада, що на Камінь-Каширщині, втратила ще одного Героя 32-річного Лопушика Михайла Івановича, жителя с.Прилісне.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці громади.
"Він тільки починав жити, любити, мріяти, але віддав життя за Батьківщину, за наше з вами мирне небо та мрії. Він був дуже доброю і світлою людиною. Був учасником АТО, ООС, де отримав поранення. З початку повномаштабного вторгнення повернувся на службу", - йдеться у повідомленні.
Під час виконання бойового завдання 2 травня 2022 року Лопушик Михайло загинув в населеному пункті Олександрівка Донецької області.
Сьогодні, 11 травня, його привезуть до своєї домівки. 11, 12, 13 травня цього року оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці громади.
"Він тільки починав жити, любити, мріяти, але віддав життя за Батьківщину, за наше з вами мирне небо та мрії. Він був дуже доброю і світлою людиною. Був учасником АТО, ООС, де отримав поранення. З початку повномаштабного вторгнення повернувся на службу", - йдеться у повідомленні.
Під час виконання бойового завдання 2 травня 2022 року Лопушик Михайло загинув в населеному пункті Олександрівка Донецької області.
Сьогодні, 11 травня, його привезуть до своєї домівки. 11, 12, 13 травня цього року оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини.
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