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У Луцьку попрощалися із Героєм, який загинув на Донбасі. ФОТО

У Луцьку попрощалися із Героєм, який загинув на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 11 травня, у Луцьку відбулась громадська панахида за загиблим у війні з росією військовослужбовцем Артуром Шевчуком. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у Луцькраді.

Шевчук Артур, 1984 року народження, проходив військову службу на посаді головного сержанта – командира інженерно-позиційного відділення інженерно-позиційного взводу інженерно-саперної роти. Герой загинув 6 травня в селі Олександрівка Краматорського району Донецької області.

До молитви за упокій душі померлого разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучилися міський голова Ігор Поліщук, його заступник Ірина Чебелюк, працівники виконавчих органів та окремі депутати.

Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста.
У Луцьку попрощалися із Героєм, який загинув на Донбасі. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героєм, який загинув на Донбасі. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героєм, який загинув на Донбасі. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героєм, який загинув на Донбасі. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Героєм, який загинув на Донбасі. ФОТО



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Теги: Луцьк, похорон військового, прощання
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