У Луцьку попрощалися із Героєм, який загинув на Донбасі. ФОТО

Артуром Шевчуком. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.



Про це



Шевчук Артур, 1984 року народження, проходив військову службу на посаді головного сержанта – командира інженерно-позиційного відділення інженерно-позиційного взводу інженерно-саперної роти.



До молитви за упокій душі померлого разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучилися міський голова Ігор Поліщук, його заступник Ірина Чебелюк, працівники виконавчих органів та окремі депутати.



Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 травня, у Луцьку відбулась громадська панахида за загиблим у війні з росією військовослужбовцем. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у Луцькраді.Шевчук Артур, 1984 року народження, проходив військову службу на посаді головного сержанта – командира інженерно-позиційного відділення інженерно-позиційного взводу інженерно-саперної роти. Герой загинув 6 травня в селі Олександрівка Краматорського району Донецької області До молитви за упокій душі померлого разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучилися міський голова Ігор Поліщук, його заступник Ірина Чебелюк, працівники виконавчих органів та окремі депутати.Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію