В ATL розповіли про причини популярності моторних олив Mobil*
Сьогодні, 16:20
Фахівці торгово-сервісної мережі АТЛ поділилися історією компанії Mobil та розповіли про причини популярності моторних олив бренду на українському ринку.
Про бренд
"Стандарт Ойл Компані оф Нью-Йорк" - перша назва корпорації, яка в наш час відома як Mobil.
Понад 130 років американська нафтохімічна компанія Mobil – один із провідних гравців світового паливного ринку. Як і багато провідних брендів галузі, Mobil, крім розробки родовищ та видобутку нафти та газу, має інші напрямки діяльності. Одне з них - хімічне виробництво, зокрема виробництво моторних олив для автомобільних двигунів.
Мастильні матеріали Mobil не перший десяток років популярні серед українськіх автолюбителів. Причини прості - висока якість продукції, що відображається на експлуатаційних характеристиках транспорту та дозволяє продовжити термін служби двигуна.
Одна з найбільш популярних позицій серед моторних масел бренду - зимова олива Mobil 10w-40.
Чому 10w-40
Популярність такого типу моторних олив найкраще проілюструє його маркування. Літера "W" тут означає Winter або "Зимова". Олива призначена для експлуатації взимку. Іншими словами, його в'язкість в умовах низької температури повітря достатня, щоб змащувати двигун, прибирати напруження і утримувати елементи силової установки, що рухаються, в порядку.
Цифра 10 говорить про те, що ця олива добре показує себе в роботі при температурах до мінус 25 градусів, що прийнятно для більшості регіонів нашої країни.
"40" у маркуванні - температура нормально прогрітого двигуна, при якій змащувальна рідина також добре зберігає свої властивості.
Яке буває і для яких двигунів
У каталозі АТЛ представлені синтетичні та напівсинтетичні оливи Mobil 10w-40. Їх можна використовувати в двигунах будь-якого типу: як у бензинових, так і в дизельних.
"Синтетика" краще підійде для нових авто (не старше п'яти-семи років). У ній не так багато додаткових присадок, які продовжують термін служби двигуна, але нові "движки" таких добавках і не потребують.
Напівсинтетичні оливи мають у своєму складі спеціальні добавки, а також мінеральні компоненти, які підтримують нормальну роботу двигунів із пробігом. Це найбільш популярний тип олив в Україні, тому що поряд з високою якістю вони коштують набагато дешевше за синтетичні аналоги.
Як купити
Вивчити пропозицію моторних олив та оформити замовлення можна на сайті мережі ATL https://atl.ua/ або на найближчій СТО компанії, які є у багатьох містах. Підібрати оптимальний варіант допоможуть консультанти компанії в сервісних центрах або за телефоном гарячої лінії (044) 458 78 78.
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Про бренд
"Стандарт Ойл Компані оф Нью-Йорк" - перша назва корпорації, яка в наш час відома як Mobil.
Понад 130 років американська нафтохімічна компанія Mobil – один із провідних гравців світового паливного ринку. Як і багато провідних брендів галузі, Mobil, крім розробки родовищ та видобутку нафти та газу, має інші напрямки діяльності. Одне з них - хімічне виробництво, зокрема виробництво моторних олив для автомобільних двигунів.
Мастильні матеріали Mobil не перший десяток років популярні серед українськіх автолюбителів. Причини прості - висока якість продукції, що відображається на експлуатаційних характеристиках транспорту та дозволяє продовжити термін служби двигуна.
Одна з найбільш популярних позицій серед моторних масел бренду - зимова олива Mobil 10w-40.
Чому 10w-40
Популярність такого типу моторних олив найкраще проілюструє його маркування. Літера "W" тут означає Winter або "Зимова". Олива призначена для експлуатації взимку. Іншими словами, його в'язкість в умовах низької температури повітря достатня, щоб змащувати двигун, прибирати напруження і утримувати елементи силової установки, що рухаються, в порядку.
Цифра 10 говорить про те, що ця олива добре показує себе в роботі при температурах до мінус 25 градусів, що прийнятно для більшості регіонів нашої країни.
"40" у маркуванні - температура нормально прогрітого двигуна, при якій змащувальна рідина також добре зберігає свої властивості.
Яке буває і для яких двигунів
У каталозі АТЛ представлені синтетичні та напівсинтетичні оливи Mobil 10w-40. Їх можна використовувати в двигунах будь-якого типу: як у бензинових, так і в дизельних.
"Синтетика" краще підійде для нових авто (не старше п'яти-семи років). У ній не так багато додаткових присадок, які продовжують термін служби двигуна, але нові "движки" таких добавках і не потребують.
Напівсинтетичні оливи мають у своєму складі спеціальні добавки, а також мінеральні компоненти, які підтримують нормальну роботу двигунів із пробігом. Це найбільш популярний тип олив в Україні, тому що поряд з високою якістю вони коштують набагато дешевше за синтетичні аналоги.
Як купити
Вивчити пропозицію моторних олив та оформити замовлення можна на сайті мережі ATL https://atl.ua/ або на найближчій СТО компанії, які є у багатьох містах. Підібрати оптимальний варіант допоможуть консультанти компанії в сервісних центрах або за телефоном гарячої лінії (044) 458 78 78.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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