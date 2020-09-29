Як покарали жителів Луцька і Києва за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами

Як покарали жителів Луцька і Києва за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами
Прокурори Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях про вчинення 21-річним жителем Києва і 39-річним жителем Луцька підроблення офіційних документів та використання завідомо підробленого документу задля незаконного перетину державного кордону України (ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України).

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що чоловіки призовного віку, не маючи законних підстав для звільнення від військового обов’язку, аби виїхати в період дії правового режиму воєнного стану у Республіку Польща, надали прикордонникам власноруч підроблені документи: молодший – свідоцтво про повернення в Республіку Вірменія на чуже ім'я, старший – тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Перетнути кордон їм не вдалося.

Суд визнав обох чоловіків винуватими у вчиненні цих кримінальних проступків й, врахувавши усі обставини, призначив їм покарання у виді штрафу. Лучанину – 5100 гривень, киянину – 4250 гривень.

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Теги: підроблені документи, виїзд за кордон, воєнний стан, прокуратура, покарання
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