ДБР знайшло документи, які підтверджують, що Росія хотіла захопити усю Україну

ДБР знайшло документи, які підтверджують, що Росія хотіла захопити усю Україну
У Тростянці Сумської області слідчі Державного бюро розслідувань знайшли важливі документи російських військових, які містять плани РФ щодо захоплення усієї території України.

Про це повідомляє директор ДБР Олексій Сухачов, якого цитує пресслужба відомства.

"ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи", - інформують у ДБР.

Слідчі оглянули понад 2 тисячі гектарів зруйнованого міста. Встановлені місця розташування бойових частин та позиції, з яких велися обстріли.

Вилучені документи та особисті речі російських військових.

ДБР виявило пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця.

Також встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти викрадення та катування громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

Серед іншого проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

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Теги: ДБР, документи, план захоплення України
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