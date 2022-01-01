Скільки нацгвардійців загинули у війні із Росією
Сьогодні, 17:16
Понад пів тисячі військовослужбовців Національної гвардії загинули під час війни Росії проти України.
Про це розповів начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий на брифінгу, повідомляє Суспільне.
"На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії складають санітарними — 1697 військовослужбовців, безповоротними — 501 військовослужбовець", - сказав Надточий.
Нагадаємо, станом на ранок 11 травня втрати Росії у війні становлять близько 26 350 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий на брифінгу, повідомляє Суспільне.
"На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії складають санітарними — 1697 військовослужбовців, безповоротними — 501 військовослужбовець", - сказав Надточий.
Нагадаємо, станом на ранок 11 травня втрати Росії у війні становлять близько 26 350 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ збили російський вертоліт на Харківщині
Сьогодні, 16:02
У Луцьку попрощалися із Героєм, який загинув на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 16:00
У боях на Донбасі загинув 32-річний волинянин Михайло Лопушик
Сьогодні, 14:43
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні хочуть узаконити дистанційне навчання: діти зможуть здобувати освіту будь-де
Сьогодні, 17:30
Скільки нацгвардійців загинули у війні із Росією
Сьогодні, 17:16
В Україні відкрили продажі квартир: як змінились ціни
Сьогодні, 17:03
Як покарали жителів Луцька і Києва за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами
Сьогодні, 16:34
Медіа