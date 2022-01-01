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Скільки нацгвардійців загинули у війні із Росією

Скільки нацгвардійців загинули у війні із Росією
Понад пів тисячі військовослужбовців Національної гвардії загинули під час війни Росії проти України.

Про це розповів начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий на брифінгу, повідомляє Суспільне.

"На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії складають санітарними — 1697 військовослужбовців, безповоротними — 501 військовослужбовець", - сказав Надточий.

Нагадаємо, станом на ранок 11 травня втрати Росії у війні становлять близько 26 350 осіб.

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Теги: нацгвардійці, загиблі, війна, Росія
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