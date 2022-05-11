В Україні відкрили продажі квартир: як змінились ціни

В Україні відкрили продажі квартир: як змінились ціни
В Україні поступово відновлюється ринок новобудов: близько 40% усіх житлових комплексів України відкрили продажі.

Про це йдеться у дослідженні ЛУН, пише "Економічна правда".

Окремі регіони відновили продажі квартир у понад 90% нових житлових комплексів.

Найбільший відсоток відкритих продажів у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях, там їх відновили понад 92% ЖК. У Львівській області – 90%.

Середня ціна у цих регіонах збільшилась на 7-10%. У дослідженні ціну квадратного метра у доларах станом на кінець квітня порівнювали з даними за 23 лютого.

У Чернівцях відновили продажі 76% житлових комплексів. Це трохи менше, ніж по інших західних областях, але усе ще велика доля відновлення. Ціна при цьому збільшилась на 7%.

У Києві та області продажі відновили 14% ЖК, в Одесі – 56% ЖК. Середня ціна квадратного метра в обох містах майже не змінилась. У Запоріжжі будівництво та продажі відновили 2 житлових комплекси, це 8% від усіх новобудов на ринку міста.

Сильного зростання вартості нерухомості в Україні не спостерігається – максимум до 10%, зазначають аналітики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продаж квартир, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні хочуть узаконити дистанційне навчання: діти зможуть здобувати освіту будь-де
Сьогодні, 17:30
Скільки нацгвардійців загинули у війні із Росією
Сьогодні, 17:16
В Україні відкрили продажі квартир: як змінились ціни
Сьогодні, 17:03
ДБР знайшло документи, які підтверджують, що Росія хотіла захопити усю Україну
Сьогодні, 16:41
Як покарали жителів Луцька і Києва за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами
Сьогодні, 16:34
Схожі новини
Сезонні овочі та зелень: що почому на Варшавському ринку Сезонні овочі та зелень: що почому на Варшавському ринку
05 травень, 11:40
В Україні підвищили максимальні ціни на бензин та дизпаливо В Україні підвищили максимальні ціни на бензин та дизпаливо
25 квітень, 12:15
Два місяці війни: як змінилися ціни на продукти на Волині Два місяці війни: як змінилися ціни на продукти на Волині
25 квітень, 11:08
АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 гривень, – Шмигаль АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 гривень, – Шмигаль
19 березень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні хочуть узаконити дистанційне навчання: діти зможуть здобувати освіту будь-де
Сьогодні, 17:30
 0
Скільки нацгвардійців загинули у війні із Росією
Сьогодні, 17:16
 0
В Україні відкрили продажі квартир: як змінились ціни
Сьогодні, 17:03
 0
ДБР знайшло документи, які підтверджують, що Росія хотіла захопити усю Україну
Сьогодні, 16:41
 0
Як покарали жителів Луцька і Києва за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8