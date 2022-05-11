В Україні відкрили продажі квартир: як змінились ціни





Про це йдеться у дослідженні ЛУН, пише



Окремі регіони відновили продажі квартир у понад 90% нових житлових комплексів.



Найбільший відсоток відкритих продажів у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях, там їх відновили понад 92% ЖК. У Львівській області – 90%.



Середня ціна у цих регіонах збільшилась на 7-10%. У дослідженні ціну квадратного метра у доларах станом на кінець квітня порівнювали з даними за 23 лютого.



У Чернівцях відновили продажі 76% житлових комплексів. Це трохи менше, ніж по інших західних областях, але усе ще велика доля відновлення. Ціна при цьому збільшилась на 7%.



У Києві та області продажі відновили 14% ЖК, в Одесі – 56% ЖК. Середня ціна квадратного метра в обох містах майже не змінилась. У Запоріжжі будівництво та продажі відновили 2 житлових комплекси, це 8% від усіх новобудов на ринку міста.



Сильного зростання вартості нерухомості в Україні не спостерігається – максимум до 10%, зазначають аналітики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні поступово відновлюється ринок новобудов: близько 40% усіх житлових комплексів України відкрили продажі.Про це йдеться у дослідженні ЛУН, пише "Економічна правда". Окремі регіони відновили продажі квартир у понад 90% нових житлових комплексів.Найбільший відсоток відкритих продажів у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях, там їх відновили понад 92% ЖК. У Львівській області – 90%.Середня ціна у цих регіонах збільшилась на 7-10%. У дослідженні ціну квадратного метра у доларах станом на кінець квітня порівнювали з даними за 23 лютого.У Чернівцях відновили продажі 76% житлових комплексів. Це трохи менше, ніж по інших західних областях, але усе ще велика доля відновлення. Ціна при цьому збільшилась на 7%.У Києві та області продажі відновили 14% ЖК, в Одесі – 56% ЖК. Середня ціна квадратного метра в обох містах майже не змінилась. У Запоріжжі будівництво та продажі відновили 2 житлових комплекси, це 8% від усіх новобудов на ринку міста.Сильного зростання вартості нерухомості в Україні не спостерігається – максимум до 10%, зазначають аналітики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію