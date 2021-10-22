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В Україні хочуть узаконити дистанційне навчання: діти зможуть здобувати освіту будь-де

В Україні хочуть узаконити дистанційне навчання: діти зможуть здобувати освіту будь-де
В Україні хочуть запровадити Національну платформу дистанційного та змішаного навчання для внутрішньо переміщених здобувачів освіти.

Про це йдеться на сайті Голос України.

Запровадження сертифікованого електронного журналу, щоденника та свідоцтва досягнень дозволить школярам навчатися будь-де за національною освітньою програмою.

Народні депутати, які представляють у парламенті фракцію «Батьківщина», висловлюють стурбованість тим, що за даними Дитячого Фонду ООН, з початку вторгнення РФ 24 лютого 2022 року майже півтора мільйона дітей були змушені виїхати з України. Опинившись за межами батьківщини, завдяки активній допомозі та підтримці в країнах тимчасового перебування, наші діти отримують можливість продовжувати свій навчальний процес. Для прикладу парламентарії наводять досвід українців, які тимчасово поселилися в Литві. Там наші школярі мають можливість навчатися лише в литовськомовних та російськомовних школах. Тобто фактично відбувається інтегрування дітей у навчальний процес Європейського Союзу – з вивченням іншої мови, іншої культури. І це не кажучи про виклики, що виникають під час адаптації до іншого середовища.

Можливість дистанційного навчання нині як ніколи доводить, що є чи не єдиною дієвою відповіддю на виклики національній системі освіти. Природно, що система онлайн-навчання в сучасних реаліях бере на себе функцію передачі знань та компетентностей школярам. Але на думку представників «Батьківщини», тепер ідеться вже і про збереження національної єдності на тимчасово неконтрольованих територіях і в умовах масової міграції школярів територією України та поза її межами. Йдеться про мільйони дітей, які невідомо коли і за яких обставин повернуться в Україну, щоб продовжити тут своє навчання і подальше проживання. Без дієвого механізму навчання на відстані існує загроза втрати цілого покоління українців, переконані законотворці.

Для того, щоб посилити можливості дистанційної освіти, народні депутати пропонують внести зміни до двох чинних законів. Зокрема, в законі про освіту в статті, яка стосується навчання в умовах воєнного стану, хочуть запровадити Національну платформу дистанційного та змішаного навчання для внутрішньо переміщених здобувачів освіти та тих, які вимушено перебувають за кордоном. Так, українські учні в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану отримають можливість дистанційно навчатися за Національною освітньою програмою України й не втрачати зв’язку з рідною країною. Вони зможуть навчатися разом зі своїми однокласниками, де б вони не знаходились в цей час. Також пропонують внести зміни до закону про повну загальну середню освіту й передбачити електронний облік результатів оцінювання у вигляді електронного журналу, електронного щоденника, електронного свідоцтва досягнень, які мають бути ліцензовані й сертифіковані відповідно до чинного законодавства.

Проект змін до деяких законів щодо організації дистанційного навчання вже зареєстровано в Верховній Раді (№ 7355). Нині його опрацьовують у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій.

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Теги: дистанційне навчання, школі, Україна
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