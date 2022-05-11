У Генштабі вважають, що Росія все таки планує захопити Київ
Сьогодні, 18:29
У Генштабі ЗСУ вважають, що Росія планує в подальшому захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в медіацентрі "Україна", пише УП.
"Імовірними наступними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби щодо взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади з проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення та включення його до складу Росії.
Таким чином, противник намагатиметься досягти своєї стратегічно-політичної мети. Але це його думки. На їхні думки є наша протидія", - сказав Громов.
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Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в медіацентрі "Україна", пише УП.
"Імовірними наступними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби щодо взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади з проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення та включення його до складу Росії.
Таким чином, противник намагатиметься досягти своєї стратегічно-політичної мети. Але це його думки. На їхні думки є наша протидія", - сказав Громов.
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