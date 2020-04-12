Лучани просять виключити представника Московського патріархату з міської ради церков
Сьогодні, 17:51
Керуючого Волинською єпархією архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла просять виключити з Луцької ради церков.
Відповідну петицію зареєструвала 11 травня депутатка Луцькради Алла Доманська.
"У зв’язку з війною, яку веде російська федерація проти України, вчиняючи геноцид проти української нації, прошу виключити з Луцької ради церков представника української православної церкви московського патріархату, а саме керуючого Волинською єпархією архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла", - написала авторка.
Представники будь-яких організацій чи установ ворожої країни, яку вже не одна держава у світі визнала терористичною, не повинні бути в органах місцевого самоврядування, навіть консультативно-дорадчих, вважає вона.
Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 14 днів.
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Відповідну петицію зареєструвала 11 травня депутатка Луцькради Алла Доманська.
"У зв’язку з війною, яку веде російська федерація проти України, вчиняючи геноцид проти української нації, прошу виключити з Луцької ради церков представника української православної церкви московського патріархату, а саме керуючого Волинською єпархією архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла", - написала авторка.
Представники будь-яких організацій чи установ ворожої країни, яку вже не одна держава у світі визнала терористичною, не повинні бути в органах місцевого самоврядування, навіть консультативно-дорадчих, вважає вона.
Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 14 днів.
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