Лучани просять виключити представника Московського патріархату з міської ради церков

Нафанаїла просять виключити з Луцької ради церков.



Відповідну петицію Алла Доманська.



"У зв’язку з війною, яку веде російська федерація проти України, вчиняючи геноцид проти української нації, прошу виключити з Луцької ради церков представника української православної церкви московського патріархату, а саме керуючого Волинською єпархією архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла", - написала авторка.



Представники будь-яких організацій чи установ ворожої країни, яку вже не одна держава у світі визнала терористичною, не повинні бути в органах місцевого самоврядування, навіть консультативно-дорадчих, вважає вона.



Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 14 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керуючого Волинською єпархією архієпископа Волинського і Луцькогопросять виключити з Луцької ради церков.Відповідну петицію зареєструвала 11 травня депутатка Луцькради"У зв’язку з війною, яку веде російська федерація проти України, вчиняючи геноцид проти української нації, прошу виключити з Луцької ради церков представника української православної церкви московського патріархату, а саме керуючого Волинською єпархією архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла", - написала авторка.Представники будь-яких організацій чи установ ворожої країни, яку вже не одна держава у світі визнала терористичною, не повинні бути в органах місцевого самоврядування, навіть консультативно-дорадчих, вважає вона.Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 14 днів.

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