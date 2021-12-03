На Волині ремонтують трасу М-19. ФОТО

На Волині ремонтують трасу М-19. ФОТО
На автошляху державного значення М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) між населеними пунктами Липини – Гуща триває ремонт.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Зокрема, проводиться укріплення узбіч – по обидві сторони шляху укладається асфальтова крихта (асфальтогранулят).

Окрім того, сьогодні на проїзній частині цієї ділянки дороги приступили до ліквідації аварійних вибоїн.

Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».

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Теги: ремонт дороги, Волинь
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