На Волині ремонтують трасу М-19. ФОТО





Про це повідомляють на



Зокрема, проводиться укріплення узбіч – по обидві сторони шляху укладається асфальтова крихта (асфальтогранулят).



Окрім того, сьогодні на проїзній частині цієї ділянки дороги приступили до ліквідації аварійних вибоїн.



Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автошляху державного значення М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) між населеними пунктами Липини – Гуща триває ремонт.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.Зокрема, проводиться укріплення узбіч – по обидві сторони шляху укладається асфальтова крихта (асфальтогранулят).Окрім того, сьогодні на проїзній частині цієї ділянки дороги приступили до ліквідації аварійних вибоїн.Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».

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