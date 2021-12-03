На Волині ремонтують трасу М-19. ФОТО
Сьогодні, 19:00
На автошляху державного значення М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) між населеними пунктами Липини – Гуща триває ремонт.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.
Зокрема, проводиться укріплення узбіч – по обидві сторони шляху укладається асфальтова крихта (асфальтогранулят).
Окрім того, сьогодні на проїзній частині цієї ділянки дороги приступили до ліквідації аварійних вибоїн.
Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області.
Зокрема, проводиться укріплення узбіч – по обидві сторони шляху укладається асфальтова крихта (асфальтогранулят).
Окрім того, сьогодні на проїзній частині цієї ділянки дороги приступили до ліквідації аварійних вибоїн.
Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
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