Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 12 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ, гроза, подекуди град.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 23-28⁰ тепла.
У Луцьку похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 27°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 23-28⁰ тепла.
У Луцьку похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 13°С до 27°С.
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