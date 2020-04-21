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Розмінування України може тривати 5-10 років

Розмінування України може тривати 5-10 років
Виходячи з міжнародного досвіду, розмінування українських територій може тривати від 5 до 10 років.

Про це сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, пише Укрінформ.

«Виходячи з міжнародного досвіду, розмінування може тривати від 5 до 10 років», - зазначив Бондар.

За його словами, одним із найбільших негативних наслідків вторгнення на територію України російських військ стало масштабне забруднення територій та населених пунктів вибухонебезпечними предметами, зокрема тими, застосування яких заборонене міжнародними конвенціями.

Бондар уточнив, що ворог застосовує дистанційні системи мінування, цинічно встановлює некеровані мінні загородження на території населених пунктів і залишає після себе велику кількість особливо небезпечних спеціально встановлених вибухових пристроїв, які несуть смертельну небезпеку і загрозу мирному населенню.

«Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей. Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів», - додав він.

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Теги: розмінування, Україна, ДСНС
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