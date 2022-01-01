Україна запропонувала Росії варіант обміну важкопоранених бійців з «Азовсталі», – Верещук
Сьогодні, 21:19
Станом на зараз військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо.
Про це повідомила віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно.
Що робити?
Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - сказала вона.
В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін.
"Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають",- зазначила Верещук.
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Про це повідомила віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно.
Що робити?
Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - сказала вона.
В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін.
"Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають",- зазначила Верещук.
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Сьогодні, 21:19
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