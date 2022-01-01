Україна запропонувала Росії варіант обміну важкопоранених бійців з «Азовсталі», – Верещук





Про це Ірина Верещук.



"Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно.



Що робити?



Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - сказала вона.



В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін.



"Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають",- зазначила Верещук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на зараз військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо.Про це повідомила віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України"Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно.Що робити?Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - сказала вона.В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін."Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають",- зазначила Верещук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію