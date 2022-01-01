На Волині за два дні вісім парафій перейшли до ПЦУ

На Волині за два дні вісім парафій перейшли до ПЦУ
Представники парафій УПЦ (Московського патріархату) звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням зміни юрисдикції.

Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.

Таким чином, 9 й 11 травня до складу єпархії ввійшли такі парафії: Святої Тройці с. Городище, Покрови Пресвятої Богородиці с. Пальче, Успіння Пресвятої Богородиці с. Баїв, Покрови Пресвятої Богородиці с. Озеро, Преображення Господнього с. Вічині, Архістратига Михаїла с. Щурин Луцького районного деканату, Покрови Пресвятої Богородиці сіл Городині та Романів Рожищанського деканату, Архістратига Михаїла с. Павлівка Володимир-Волинського р-ну.

Віряни провели збори, на яких згідно з законодавством переважна більшість ухвалила рішення про возз’єднання з Православною церквою України. На жаль, настоятелі зазначених громад не підтримали прийняті рішення.

Станом на сьогодні вже 17 парафій у Волинській єпархії возз’єдналися з ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України і 98 – після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.

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Теги: Волинь, парафії, ПЦУ
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