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«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою

«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою
Захисниця Маріуполя на "Азовсталі" стала нареченою, дружиною та вдовою. 5 травня український прикордонник та дівчина з "Азову" одружилися, а вже за три дні потому він загинув.

Про це повідомляють у Національній гвардії України.

"Нас одружили в день народження "Азову". Прикордонника й азовочку. Просто зробили рапорт. Тут, під вибухами і обстрілами. Але це був такий щасливий день і щасливе фото", – згадує дівчина.

"Ти три дні був моїм законним чоловіком. І цілу вічність ти — моє кохання. Мій рідний, мій турботливий, мій мужній... Ти був і є найкращий. Мені лишилося твоє прізвище, твоя любляча родина і спогади про щасливий час разом",- говорить захисниця Маріуполя Валерія.
«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою

Валерія Карпиленко (позивний «Нава») на "Азовсталі" стала нареченою, дружиною та вдовою. 5 травня український прикордонник Андрій (позивний «Борода») та дівчина з "Азову" одружилися, а вже за три дні він загинув. Вона обіцяла коханому вибратися з облоги – і жити за них двох.
«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою
«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою
«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою
«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою



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Теги: Росія, Україна, війна
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