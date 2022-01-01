«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою





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"Нас одружили в день народження "Азову". Прикордонника й азовочку. Просто зробили рапорт. Тут, під вибухами і обстрілами. Але це був такий щасливий день і щасливе фото", – згадує дівчина.



"Ти три дні був моїм законним чоловіком. І цілу вічність ти — моє кохання. Мій рідний, мій турботливий, мій мужній... Ти був і є найкращий. Мені лишилося твоє прізвище, твоя любляча родина і спогади про щасливий час разом",- говорить захисниця Маріуполя Валерія.



Валерія Карпиленко (позивний «Нава») на "Азовсталі" стала нареченою, дружиною та вдовою. 5 травня український прикордонник Андрій (позивний «Борода») та дівчина з "Азову" одружилися, а вже за три дні він загинув. Вона обіцяла коханому вибратися з облоги – і жити за них двох.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисниця Маріуполя на "Азовсталі" стала нареченою, дружиною та вдовою. 5 травня український прикордонник та дівчина з "Азову" одружилися, а вже за три дні потому він загинув.Про це повідомляють у Національній гвардії України."Нас одружили в день народження "Азову". Прикордонника й азовочку. Просто зробили рапорт. Тут, під вибухами і обстрілами. Але це був такий щасливий день і щасливе фото", – згадує дівчина."Ти три дні був моїм законним чоловіком. І цілу вічність ти — моє кохання. Мій рідний, мій турботливий, мій мужній... Ти був і є найкращий. Мені лишилося твоє прізвище, твоя любляча родина і спогади про щасливий час разом",- говорить захисниця Маріуполя Валерія.Валерія Карпиленко (позивний «Нава») на "Азовсталі" стала нареченою, дружиною та вдовою. 5 травня український прикордонник Андрій (позивний «Борода») та дівчина з "Азову" одружилися, а вже за три дні він загинув. Вона обіцяла коханому вибратися з облоги – і жити за них двох.

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