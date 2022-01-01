Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині з літака
Сьогодні, 21:50
Росія завдала ракетного удару по Полтавській області.
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«Приліт» у Карлівській громаді по обʼєкту інфраструктури. Рятувальники гасять пожежу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«Приліт» у Карлівській громаді по обʼєкту інфраструктури. Рятувальники гасять пожежу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Генштабі вважають, що Росія все таки планує захопити Київ
Сьогодні, 18:29
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині з літака
Сьогодні, 21:50
На Волині за два дні вісім парафій перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 21:29
Україна запропонувала Росії варіант обміну важкопоранених бійців з «Азовсталі», – Верещук
Сьогодні, 21:19
Медіа