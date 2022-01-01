Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині з літака





Про це Дмитро Лунін.



«Приліт» у Карлівській громаді по обʼєкту інфраструктури. Рятувальники гасять пожежу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що житомирські десантники





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія завдала ракетного удару по Полтавській області.Про це повідомляє голова Полтавської ОВА«Приліт» у Карлівській громаді по обʼєкту інфраструктури. Рятувальники гасять пожежу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

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