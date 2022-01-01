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ЗСУ збили російський вертоліт на Харківщині

ЗСУ збили російський вертоліт на Харківщині
Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмовий військ ЗСУ у фейсбуці.
Інформують, що вертоліт збив на Харківщині підрозділ протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Перун”.

"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.

Про загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 11 травня можна прочитати за посиланням.

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Теги: вертоліт, війна, десантники, ЗСУ
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