ЗСУ збили російський вертоліт на Харківщині
Сьогодні, 16:02
Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмовий військ ЗСУ у фейсбуці.
Інформують, що вертоліт збив на Харківщині підрозділ протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Перун”.
"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.
Про загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 11 травня можна прочитати за посиланням.
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Про це повідомляє Командування Десантно-штурмовий військ ЗСУ у фейсбуці.
Інформують, що вертоліт збив на Харківщині підрозділ протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Перун”.
"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.
Про загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 11 травня можна прочитати за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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