ЗСУ збили російський вертоліт на Харківщині





Про це повідомляє Командування Десантно-штурмовий військ ЗСУ у фейсбуці.

Інформують, що вертоліт збив на Харківщині підрозділ протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Перун”.



"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.



Про загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 11 травня можна прочитати за посиланням.

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