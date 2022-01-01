У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО

Сергія Іванова.



Про це



Провести воїна в останню дорогу прийшло чимало містян, які сформували живий коридор шани вздовж вулиці Ковельської, якою рухався кортеж.



Володимирчанин Сергій Іванов обіймав посаду старшого механіка-водія. Підписав контракт про службу у ЗСУ у березні минулого року.



З перших днів війни з російським окупантом гідно та мужньо виконував свій обов’язок.



Захисник, якому тепер назавжди 35 років, загинув 1 травня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі села Новосілка, що на Донеччині. У Сергія залишилась мама та брат.



З усіма військовими почестями поховали полеглого воїна на Федорівському кладовищі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 травня у соборі Різдва Христового відспівали полеглого старшого солдатаПро це інформують на сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.Провести воїна в останню дорогу прийшло чимало містян, які сформували живий коридор шани вздовж вулиці Ковельської, якою рухався кортеж.Володимирчанин Сергій Іванов обіймав посаду старшого механіка-водія. Підписав контракт про службу у ЗСУ у березні минулого року.З перших днів війни з російським окупантом гідно та мужньо виконував свій обов’язок.Захисник, якому тепер назавжди 35 років, загинув 1 травня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі села Новосілка, що на Донеччині. У Сергія залишилась мама та брат.З усіма військовими почестями поховали полеглого воїна на Федорівському кладовищі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію