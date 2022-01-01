У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО

У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО
11 травня у соборі Різдва Христового відспівали полеглого старшого солдата Сергія Іванова.

Про це інформують на сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.

Провести воїна в останню дорогу прийшло чимало містян, які сформували живий коридор шани вздовж вулиці Ковельської, якою рухався кортеж.

Володимирчанин Сергій Іванов обіймав посаду старшого механіка-водія. Підписав контракт про службу у ЗСУ у березні минулого року.
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО

З перших днів війни з російським окупантом гідно та мужньо виконував свій обов’язок.

Захисник, якому тепер назавжди 35 років, загинув 1 травня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі села Новосілка, що на Донеччині. У Сергія залишилась мама та брат.

З усіма військовими почестями поховали полеглого воїна на Федорівському кладовищі.
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Івановим. ФОТО

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Теги: Володимир, Сергій Іванов, похорон, загиблий військовий
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