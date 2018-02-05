Папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку «Азов»
Сьогодні, 15:37
Папа Римський Франциск зустрівся у Ватикані з дружинами бійців полку "Азов" Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк.
Про це пише Суспільне з посилання на ANSA.
"У середу (11 травня — ред.) наприкінці своєї щотижневої спільної аудієнції Папа Франциск зустрівся з дружинами двох офіцерів українського батальйону "Азов", які перебувають на маріупольському металургічному заводі "Азовсталь", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, дружини бійців передали Папі Франциску два листи та кілька фотографій.
В одному з листів предстоятель української православної церкви митрополит Онуфрій просить президента Володимира Путіна відпустити бійців "Азова". Другий лист написали самі дружини.
"Чоловік написав мені день тому, що навіть вода у техніці закінчується, і попросив пошукати статтю про те, як прожити без води якнайдовше. Боюся втратити, звичайно, але ще й злюся, тому що нічого не можу зробити, це жахливо, те, що відбувається на "Азовсталі" схоже на реаліті-шоу і нам ніхто не допомагає, тому ми сподіваємось на Папу — він наша остання надія", — зазначається у листі.
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Про це пише Суспільне з посилання на ANSA.
"У середу (11 травня — ред.) наприкінці своєї щотижневої спільної аудієнції Папа Франциск зустрівся з дружинами двох офіцерів українського батальйону "Азов", які перебувають на маріупольському металургічному заводі "Азовсталь", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, дружини бійців передали Папі Франциску два листи та кілька фотографій.
В одному з листів предстоятель української православної церкви митрополит Онуфрій просить президента Володимира Путіна відпустити бійців "Азова". Другий лист написали самі дружини.
"Чоловік написав мені день тому, що навіть вода у техніці закінчується, і попросив пошукати статтю про те, як прожити без води якнайдовше. Боюся втратити, звичайно, але ще й злюся, тому що нічого не можу зробити, це жахливо, те, що відбувається на "Азовсталі" схоже на реаліті-шоу і нам ніхто не допомагає, тому ми сподіваємось на Папу — він наша остання надія", — зазначається у листі.
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