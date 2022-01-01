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У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой

У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой
У війні з російським окупантом загинув Сергій Трохимович з Нововолинська.

Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Брав участь в антитерористичній операції. У березні цього року знову пішов захищати Україну. Війна забирає найкращих. Завтра наша громада попрощається з двома Героями. Тіло Сергія привезуть у місто цієї ночі. Прощання і чин погребіння відбудеться у Святодухівському соборі о 15:00. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого!" - йдеться в повідомленні.
У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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