У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой

Сергій Трохимович з Нововолинська.



Про це Борис Карпус.



"Брав участь в антитерористичній операції. У березні цього року знову пішов захищати Україну. Війна забирає найкращих. Завтра наша громада попрощається з двома Героями. Тіло Сергія привезуть у місто цієї ночі. Прощання і чин погребіння відбудеться у Святодухівському соборі о 15:00. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російським окупантом загинувз Нововолинська.Про це повідомляє Нововолинський міський голова"Брав участь в антитерористичній операції. У березні цього року знову пішов захищати Україну. Війна забирає найкращих. Завтра наша громада попрощається з двома Героями. Тіло Сергія привезуть у місто цієї ночі. Прощання і чин погребіння відбудеться у Святодухівському соборі о 15:00. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого!" - йдеться в повідомленні.

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