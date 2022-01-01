У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой
Сьогодні, 22:46
У війні з російським окупантом загинув Сергій Трохимович з Нововолинська.
Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Брав участь в антитерористичній операції. У березні цього року знову пішов захищати Україну. Війна забирає найкращих. Завтра наша громада попрощається з двома Героями. Тіло Сергія привезуть у місто цієї ночі. Прощання і чин погребіння відбудеться у Святодухівському соборі о 15:00. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Брав участь в антитерористичній операції. У березні цього року знову пішов захищати Україну. Війна забирає найкращих. Завтра наша громада попрощається з двома Героями. Тіло Сергія привезуть у місто цієї ночі. Прощання і чин погребіння відбудеться у Святодухівському соборі о 15:00. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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