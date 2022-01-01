Про луцькі сакури, сапсерфінг та байдарки: добрі новини від ВолиньPost за 11 травня

Однакмайже три місяці щовечора переконує у протилежному. Позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати.Важливий пристрій для підтримки військових і цивільних в зоні бойових дій та в умовах перебування в підвалах, сховищах, бліндажах, наметах чи на блокпостах спільно розробили й створили викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров’ята інженер-електрикДобрі орки - мартві орки. Їх знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно становлять:особового складу - близько 26 350 (+350) осіб,танків - 1187 (+17) од,бойових броньованих машин - 2856 (+48) од,артилерійських систем - 528 (+9) од,РСЗВ 185 (+0) од,засобів ППО - 87 (+0) од,літаків - 199 (+0) од,гелікоптерів - 160 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),крилатих ракет - 94 (+0),кораблів/катерів - 12 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,спеціальної техніки - 41 (+0).У Луцьку триває водний сезон – просто таки у центральному парку можна сплавлятися на байдарках чи займатися сапсерфінгом. Цікаве дозвілля на воді для лучан влаштовує Volyn River Club, а частину від прибутку спрямовують на потреби ЗСУ.Весна 2022-го для українців відрізняється від усіх попередніх. Але надворі як і раніше гарно, а нещодавно ще й сакури зацвіли! Про прекрасне забувати не треба, ба більше, таку красу варто зазнімкувати на пам’ять. До того ж, за японською легендою, милування сакурою продовжує життя людини до ста років.Тариф на послугу з користування спеціально обладнаним майданчиком для платного паркування транспортних засобів на вулиці Глушець, 1 встановили в розмірі 10,00 грн (з ПДВ) за одну годину паркування, а режим роботи паркувального майданчика з 07.00 до 16.00 щодня, крім понеділка.Представники парафій УПЦ (Московського патріархату) звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням зміни юрисдикції. Станом на сьогодні, 11 травня, вже 17 парафій у Волинській єпархії возз’єдналися з ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України і 98 – після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.