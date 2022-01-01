Про луцькі сакури, сапсерфінг та байдарки: добрі новини від ВолиньPost за 11 травня
Сьогодні, 23:30
Від початку повномасштабного вторгнення рашистів, здавалося, увесь світ став сірим, а хорошим та світлим новинам у ньому нібито немає місця.
Однак Інформаційне агентство ВолиньPost майже три місяці щовечора переконує у протилежному. Позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати.
Сьогодні, 11 травня, нагадаємо вам про таке:
Викладач ВНУ виготовляє та передає для військових перетворювачі напруги
Важливий пристрій для підтримки військових і цивільних в зоні бойових дій та в умовах перебування в підвалах, сховищах, бліндажах, наметах чи на блокпостах спільно розробили й створили викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Олег Дучимінський та інженер-електрик Максим Гнатюк.
Аби дізнатися більше про прилад, натисніть на заголовок
Росія за добу втратила ще 350 солдат, – Генштаб
Добрі орки - мартві орки. Їх знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 26 350 (+350) осіб,
танків - 1187 (+17) од,
бойових броньованих машин - 2856 (+48) од,
артилерійських систем - 528 (+9) од,
РСЗВ 185 (+0) од,
засобів ППО - 87 (+0) од,
літаків - 199 (+0) од,
гелікоптерів - 160 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),
крилатих ракет - 94 (+0),
кораблів/катерів - 12 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,
спеціальної техніки - 41 (+0).
Сапсерфінг та сплав на байдарках – у парку Луцька: як, за скільки і яка від того користь ЗСУ
У Луцьку триває водний сезон – просто таки у центральному парку можна сплавлятися на байдарках чи займатися сапсерфінгом. Цікаве дозвілля на воді для лучан влаштовує Volyn River Club, а частину від прибутку спрямовують на потреби ЗСУ.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Весна 2022-го для українців відрізняється від усіх попередніх. Але надворі як і раніше гарно, а нещодавно ще й сакури зацвіли! Про прекрасне забувати не треба, ба більше, таку красу варто зазнімкувати на пам’ять. До того ж, за японською легендою, милування сакурою продовжує життя людини до ста років.
Аби ознайомитися з переліком красивих місць, натисніть на заголовок
У Луцьку від завтра, 12 травня, біля Старого ринку запрацює платна парковка
Тариф на послугу з користування спеціально обладнаним майданчиком для платного паркування транспортних засобів на вулиці Глушець, 1 встановили в розмірі 10,00 грн (з ПДВ) за одну годину паркування, а режим роботи паркувального майданчика з 07.00 до 16.00 щодня, крім понеділка.
На Волині за два дні вісім парафій перейшли до ПЦУ
Представники парафій УПЦ (Московського патріархату) звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням зміни юрисдикції. Станом на сьогодні, 11 травня, вже 17 парафій у Волинській єпархії возз’єдналися з ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України і 98 – після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Однак Інформаційне агентство ВолиньPost майже три місяці щовечора переконує у протилежному. Позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати.
Сьогодні, 11 травня, нагадаємо вам про таке:
Викладач ВНУ виготовляє та передає для військових перетворювачі напруги
Важливий пристрій для підтримки військових і цивільних в зоні бойових дій та в умовах перебування в підвалах, сховищах, бліндажах, наметах чи на блокпостах спільно розробили й створили викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Олег Дучимінський та інженер-електрик Максим Гнатюк.
Аби дізнатися більше про прилад, натисніть на заголовок
Росія за добу втратила ще 350 солдат, – Генштаб
Добрі орки - мартві орки. Їх знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 26 350 (+350) осіб,
танків - 1187 (+17) од,
бойових броньованих машин - 2856 (+48) од,
артилерійських систем - 528 (+9) од,
РСЗВ 185 (+0) од,
засобів ППО - 87 (+0) од,
літаків - 199 (+0) од,
гелікоптерів - 160 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),
крилатих ракет - 94 (+0),
кораблів/катерів - 12 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,
спеціальної техніки - 41 (+0).
Сапсерфінг та сплав на байдарках – у парку Луцька: як, за скільки і яка від того користь ЗСУ
У Луцьку триває водний сезон – просто таки у центральному парку можна сплавлятися на байдарках чи займатися сапсерфінгом. Цікаве дозвілля на воді для лучан влаштовує Volyn River Club, а частину від прибутку спрямовують на потреби ЗСУ.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Весна 2022-го для українців відрізняється від усіх попередніх. Але надворі як і раніше гарно, а нещодавно ще й сакури зацвіли! Про прекрасне забувати не треба, ба більше, таку красу варто зазнімкувати на пам’ять. До того ж, за японською легендою, милування сакурою продовжує життя людини до ста років.
Аби ознайомитися з переліком красивих місць, натисніть на заголовок
У Луцьку від завтра, 12 травня, біля Старого ринку запрацює платна парковка
Тариф на послугу з користування спеціально обладнаним майданчиком для платного паркування транспортних засобів на вулиці Глушець, 1 встановили в розмірі 10,00 грн (з ПДВ) за одну годину паркування, а режим роботи паркувального майданчика з 07.00 до 16.00 щодня, крім понеділка.
На Волині за два дні вісім парафій перейшли до ПЦУ
Представники парафій УПЦ (Московського патріархату) звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням зміни юрисдикції. Станом на сьогодні, 11 травня, вже 17 парафій у Волинській єпархії возз’єдналися з ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України і 98 – після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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