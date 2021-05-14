Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ

Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Весна 2022-го для українців відрізняється від усіх попередніх. Але надворі як і раніше гарно, а нещодавно ще й сакури зацвіли! Про прекрасне забувати не треба, ба більше, таку красу варто зазнімкувати на пам’ять. До того ж, за японською легендою, милування сакурою продовжує життя людини до ста років.

Їхати далеко не доведеться, насолодитися п’янким ароматом можна і в Луцьку. Головне не зволікати, бо квітне японська вишня приблизно два тижні.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує перелік красивих місць, аби наші читачі зробили найкращі фото.

Сакури у сквері поблизу ЦНАПу

Кілька років тому на вулиці П’ятницька Гірка працівники департаменту висадили алею сакур. Тепер цвітіння молодих дерев сприймається дещо інакше, бо, виявляється, символ японської вишні дуже пасує українцям.

«Сакура через короткий термін цвітіння якраз є тим деревом, що підкреслює швидкоплинність життя. Японські самураї вірили, що її пелюстки представляють краплі крові, пролиті в боях, а дерево символізує безстрашність, хоробрість, силу духу і абсолютну готовність відстояти свою точку зору.

Тож щиро віримо: дуже швидко мине кровопролиття, наші відважні воїни здобудуть для України таку бажану перемогу в цій страшній війні! Бо за нами правда! Ми сильна нація і маємо право жити в незалежній європейській державі!» - написали на сторінці ЦНАПу.

Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ


Сакури від ПрАТ «Волиньобленерго» на вулиці Єршова, 4

Алею на Єршова два роки тому власними силами заклали працівники «Волиньобленерго». По обидва боки вулиці висадили кілька десятків дерев. Молоді сакури дуже полюбилися лучанам.

«Споглядання на цвіт заспокоює, дає любов до життя і надію на близьку перемогу та мир.

Ми вдячні нашим захисникам на фронті, що маємо можливість милуватися такою красою. Спасибі їм, що роблять неможливе! Попри війну, життя продовжується. Кожен із нас працює, підтримує моральний дух та економіку України. Бо наша сила – в єдності, і наш дух – непереможний!» - йдеться на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у Фейсбуці.

Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ


Сакура на подвір’ї Волинського краєзнавчого музею

Цією локацією поділилася завідувачка одного з відділів Волинського краєзнавчого музею Валентина Машлай.

Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ


Сакури на вулиці Теремнівській

Чи не найпишніші сакури квітнуть навпроти готелю «Кедем», поруч із медико-діагностичним центром на Теремнівській. Цю локацію лучанки Марина Балдич і Наталія Радзивилюк нам «здали» ще минулоріч.

Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ



Нині ж свої світлини показала Валентина Машлай.

Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ


Не забувайте бачити прекрасне у цих складних днях!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, фото, цвітуть сакури, ЦНАП, Волиньобленерго, Валентина Машлай, Краєзнавчий музей, Теремнівська, варте уваги, сакури
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, чи скасують комендантську годину у тих регіонах України, де немає бойових дій
Сьогодні, 12:49
На Волині за добу розселили майже 150 переселенців
Сьогодні, 12:39
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 12:25
«Азовці» упевнені, що є військовий спосіб деблокувати «Азовсталь»
Сьогодні, 12:12
На Волині затримали трьох водіїв з незаконною деревиною. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ Де у Луцьку сфотографуватися в сакурах. ЛОКАЦІЇ
14 травень, 2021, 16:26
Емоційно та відверто. «Бумбокс» відіграв «Голого Короля» у Луцьку. ФОТО Емоційно та відверто. «Бумбокс» відіграв «Голого Короля» у Луцьку. ФОТО
19 березень, 2018, 07:31
Яким може бути луцький РАЦС: проекти Яким може бути луцький РАЦС: проекти
06 березень, 2018, 21:23
У Луцьку збирають пропозиції, як реконструювати РАЦС У Луцьку збирають пропозиції, як реконструювати РАЦС
06 лютий, 2018, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині не розминулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 13:08
 0
У Луцьку від завтра, 12 травня, біля Старого ринку запрацює платна парковка
Сьогодні, 12:57
 0
Розповіли, чи скасують комендантську годину у тих регіонах України, де немає бойових дій
Сьогодні, 12:49
 0
На Волині за добу розселили майже 150 переселенців
Сьогодні, 12:39
 0
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8