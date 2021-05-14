Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ

Тожпропонує перелік красивих місць, аби наші читачі зробили найкращі фото.Кілька років тому на вулиці П’ятницька Гірка працівники департаменту висадили алею сакур. Тепер цвітіння молодих дерев сприймається дещо інакше, бо, виявляється, символ японської вишні дуже пасує українцям.«Сакура через короткий термін цвітіння якраз є тим деревом, що підкреслює швидкоплинність життя. Японські самураї вірили, що її пелюстки представляють краплі крові, пролиті в боях, а дерево символізує безстрашність, хоробрість, силу духу і абсолютну готовність відстояти свою точку зору.Тож щиро віримо: дуже швидко мине кровопролиття, наші відважні воїни здобудуть для України таку бажану перемогу в цій страшній війні! Бо за нами правда! Ми сильна нація і маємо право жити в незалежній європейській державі!» - написали на сторінці ЦНАПу.Алею на Єршова два роки тому власними силами заклали працівники «Волиньобленерго». По обидва боки вулиці висадили кілька десятків дерев. Молоді сакури дуже полюбилися лучанам.«Споглядання на цвіт заспокоює, дає любов до життя і надію на близьку перемогу та мир.Ми вдячні нашим захисникам на фронті, що маємо можливість милуватися такою красою. Спасибі їм, що роблять неможливе! Попри війну, життя продовжується. Кожен із нас працює, підтримує моральний дух та економіку України. Бо наша сила – в єдності, і наш дух – непереможний!» - йдеться на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у Фейсбуці.Цією локацією поділилася завідувачка одного з відділів Волинського краєзнавчого музеюЧи не найпишніші сакури квітнуть навпроти готелю «Кедем», поруч із медико-діагностичним центром на Теремнівській. Цю локацію лучанкинам «здали» ще минулоріч.Нині ж свої світлини показала Валентина Машлай.