Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 12:25
Весна 2022-го для українців відрізняється від усіх попередніх. Але надворі як і раніше гарно, а нещодавно ще й сакури зацвіли! Про прекрасне забувати не треба, ба більше, таку красу варто зазнімкувати на пам’ять. До того ж, за японською легендою, милування сакурою продовжує життя людини до ста років.
Їхати далеко не доведеться, насолодитися п’янким ароматом можна і в Луцьку. Головне не зволікати, бо квітне японська вишня приблизно два тижні.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує перелік красивих місць, аби наші читачі зробили найкращі фото.
Сакури у сквері поблизу ЦНАПу
Кілька років тому на вулиці П’ятницька Гірка працівники департаменту висадили алею сакур. Тепер цвітіння молодих дерев сприймається дещо інакше, бо, виявляється, символ японської вишні дуже пасує українцям.
«Сакура через короткий термін цвітіння якраз є тим деревом, що підкреслює швидкоплинність життя. Японські самураї вірили, що її пелюстки представляють краплі крові, пролиті в боях, а дерево символізує безстрашність, хоробрість, силу духу і абсолютну готовність відстояти свою точку зору.
Тож щиро віримо: дуже швидко мине кровопролиття, наші відважні воїни здобудуть для України таку бажану перемогу в цій страшній війні! Бо за нами правда! Ми сильна нація і маємо право жити в незалежній європейській державі!» - написали на сторінці ЦНАПу.
Сакури від ПрАТ «Волиньобленерго» на вулиці Єршова, 4
Алею на Єршова два роки тому власними силами заклали працівники «Волиньобленерго». По обидва боки вулиці висадили кілька десятків дерев. Молоді сакури дуже полюбилися лучанам.
«Споглядання на цвіт заспокоює, дає любов до життя і надію на близьку перемогу та мир.
Ми вдячні нашим захисникам на фронті, що маємо можливість милуватися такою красою. Спасибі їм, що роблять неможливе! Попри війну, життя продовжується. Кожен із нас працює, підтримує моральний дух та економіку України. Бо наша сила – в єдності, і наш дух – непереможний!» - йдеться на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у Фейсбуці.
Сакура на подвір’ї Волинського краєзнавчого музею
Цією локацією поділилася завідувачка одного з відділів Волинського краєзнавчого музею Валентина Машлай.
Сакури на вулиці Теремнівській
Чи не найпишніші сакури квітнуть навпроти готелю «Кедем», поруч із медико-діагностичним центром на Теремнівській. Цю локацію лучанки Марина Балдич і Наталія Радзивилюк нам «здали» ще минулоріч.
Нині ж свої світлини показала Валентина Машлай.
Не забувайте бачити прекрасне у цих складних днях!
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Їхати далеко не доведеться, насолодитися п’янким ароматом можна і в Луцьку. Головне не зволікати, бо квітне японська вишня приблизно два тижні.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує перелік красивих місць, аби наші читачі зробили найкращі фото.
Сакури у сквері поблизу ЦНАПу
Кілька років тому на вулиці П’ятницька Гірка працівники департаменту висадили алею сакур. Тепер цвітіння молодих дерев сприймається дещо інакше, бо, виявляється, символ японської вишні дуже пасує українцям.
«Сакура через короткий термін цвітіння якраз є тим деревом, що підкреслює швидкоплинність життя. Японські самураї вірили, що її пелюстки представляють краплі крові, пролиті в боях, а дерево символізує безстрашність, хоробрість, силу духу і абсолютну готовність відстояти свою точку зору.
Тож щиро віримо: дуже швидко мине кровопролиття, наші відважні воїни здобудуть для України таку бажану перемогу в цій страшній війні! Бо за нами правда! Ми сильна нація і маємо право жити в незалежній європейській державі!» - написали на сторінці ЦНАПу.
Сакури від ПрАТ «Волиньобленерго» на вулиці Єршова, 4
Алею на Єршова два роки тому власними силами заклали працівники «Волиньобленерго». По обидва боки вулиці висадили кілька десятків дерев. Молоді сакури дуже полюбилися лучанам.
«Споглядання на цвіт заспокоює, дає любов до життя і надію на близьку перемогу та мир.
Ми вдячні нашим захисникам на фронті, що маємо можливість милуватися такою красою. Спасибі їм, що роблять неможливе! Попри війну, життя продовжується. Кожен із нас працює, підтримує моральний дух та економіку України. Бо наша сила – в єдності, і наш дух – непереможний!» - йдеться на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у Фейсбуці.
Сакура на подвір’ї Волинського краєзнавчого музею
Цією локацією поділилася завідувачка одного з відділів Волинського краєзнавчого музею Валентина Машлай.
Сакури на вулиці Теремнівській
Чи не найпишніші сакури квітнуть навпроти готелю «Кедем», поруч із медико-діагностичним центром на Теремнівській. Цю локацію лучанки Марина Балдич і Наталія Радзивилюк нам «здали» ще минулоріч.
Нині ж свої світлини показала Валентина Машлай.
Не забувайте бачити прекрасне у цих складних днях!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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