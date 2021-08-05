На Волині затримали трьох водіїв з незаконною деревиною. ФОТО

На Волині затримали трьох водіїв з незаконною деревиною. ФОТО
Правопорушників виявили на Камінь-Каширщині поліцейські спільно з працівниками лісової охорони учора.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Близько 16 години, на лісовій дорозі, поблизу села Велика Глуша, було зупинено мікроавтобус, навантажений колодами сосни, загальною кількістю – близько 2 метрів кубічних. Керував транспортним засобом 47-річний мешканець села Бірки. Необхідних документів чоловік на деревину не надав, тому автомобіль та колоди вилучено. Наразі встановлюється походження лісопродукції.

Інший випадок трапився у селі Пнівне. Правоохоронці зупинили два легкових авто, запакованих деревиною. Водії автівок – 20-річний та 19-річний місцеві мешканці. Встановлено, що вони здійснили незаконну порубку у Кримнівському лісництві. 21 колоду сосни та транспортні засоби вилучено.
На Волині затримали трьох водіїв з незаконною деревиною. ФОТО

Окрім того, на одного із водіїв складено адмінпротокол за ст. 130 КУпАП, оскільки перебував за кермом він у стані алкогольного сп’яніння.
На Волині затримали трьох водіїв з незаконною деревиною. ФОТО

За фактами незаконної порубки та перевезення деревини поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, мікроавтобус, деревина, поліція
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