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«Азовці» упевнені, що є військовий спосіб деблокувати «Азовсталь»

«Азовці» упевнені, що є військовий спосіб деблокувати «Азовсталь»
Представники полку Національної гвардії України "Азов", які захищають Маріуполь, упевнені, що є військовий спосіб деблокувати завод "Азовсталь" і визволити звідти бійців.

Про це повідомляє представник "Азова" Ілля Самойленко в інтерв’ю "Sky News", пише УП.

"Це можливо (зробити) військовим шляхом, і це також можливо політичним шляхом. Ми можемо сказати вам, як це зробити військовим чином, але, звісно, такі операції – це засекречена інформація.

Більшість людей, які сидять у владних кабінетах в Україні, переважно погано розуміють ситуацію, із нашої точки зору реальність інша", - сказав Самойленко.

За словами Самойленка, найбільша проблема – це національна безпека.

Він упевнений, що у випадку катастрофічних наслідків для маріупольського гарнізону будуть катастрофічні наслідки й для всієї України та її людей.

Самойленко додав, що бійці все ж намагаються "каналізувати зусилля для найкращих варіантів та наслідків" у цій ситуації.

Нагадаємо, полк "Азов" показав, у яких умовах перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя.

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Теги: Азов, Маріуполь
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