На Волині за добу розселили майже 150 переселенців

За минулу добу на Волині розселили майже півтори сотні внутрішньо переміщених осіб.Про це повідомляє голова ОВАЗа час повномасштабної війни в області облікували 64 421 внутрішньо переміщену особу.Статус ВПО отримали – 60446 осіб.Серед них:жінки – 38 090чоловіки – 22356у тому числі діти – 19 373.Також серед ВПО налічується 29 423 осіб працездатного віку, осіб з інвалідністю – 2108, пенсіонерів – 7738, а також 72 багатодітні сім'ї та 11 сімей батьків – одинаків.Додатково в області можливо розмістити до 3000 осіб. Це – приватний сектор, комунальні заклади, хостели. Переважна кількість місць віддалена від обласного центру.Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань телефонуйте до Координаційного центру Волині.066 657 09 15;(0332) 778 211.