У Луцьку від завтра, 12 травня, біля Старого ринку запрацює платна парковка
Сьогодні, 12:57
У Луцьку на вулиці Глушець, 1 з 12 травня 2022 року розпочинає функціонувати спеціально обладнаний майданчик для паркування транспортних засобів.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Тариф на послугу з користування спеціально обладнаним майданчиком для платного паркування транспортних засобів на вулиці Глушець, 1 встановили в розмірі 10,00 грн (з ПДВ) за одну годину паркування, а режим роботи паркувального майданчика з 07.00 до 16.00 щодня, крім понеділка.
Оплата вартості здійснюватиметься через платіжний термінал та за допомогою мобільного додатку «SmartLutsk».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Тариф на послугу з користування спеціально обладнаним майданчиком для платного паркування транспортних засобів на вулиці Глушець, 1 встановили в розмірі 10,00 грн (з ПДВ) за одну годину паркування, а режим роботи паркувального майданчика з 07.00 до 16.00 щодня, крім понеділка.
Оплата вартості здійснюватиметься через платіжний термінал та за допомогою мобільного додатку «SmartLutsk».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині не розминулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 13:08
У Луцьку від завтра, 12 травня, біля Старого ринку запрацює платна парковка
Сьогодні, 12:57
Розповіли, чи скасують комендантську годину у тих регіонах України, де немає бойових дій
Сьогодні, 12:49
На Волині за добу розселили майже 150 переселенців
Сьогодні, 12:39
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 12:25
Медіа