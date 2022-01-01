У Луцьку від завтра, 12 травня, біля Старого ринку запрацює платна парковка

У Луцьку на вулиці Глушець, 1 з 12 травня 2022 року розпочинає функціонувати спеціально обладнаний майданчик для паркування транспортних засобів.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Тариф на послугу з користування спеціально обладнаним майданчиком для платного паркування транспортних засобів на вулиці Глушець, 1 встановили в розмірі 10,00 грн (з ПДВ) за одну годину паркування, а режим роботи паркувального майданчика з 07.00 до 16.00 щодня, крім понеділка.Оплата вартості здійснюватиметься через платіжний термінал та за допомогою мобільного додатку «SmartLutsk».