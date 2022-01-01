У місті на Волині не розминулись два легковики. ФОТО

Сьогодні, 11 травня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одному з перехресть у місті Ковелі.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції.Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що 25-річний водій Volkswagen Caddy, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Skoda Octavia, який рухався в зустрічному напрямку.Внаслідок цього відбулося зіткнення. На щастя ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.