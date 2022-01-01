Розповіли, чи скасують комендантську годину у тих регіонах України, де немає бойових дій
Сьогодні, 12:49
В регіонах України, де не ведуться бойові дії, скасовувати комендантську годину поки не будуть, оскільки все ще зберігається небезпека.
Про це очільник МВС Денис Монастирський сказав в ефірі телемарафону, пише ТСН.
"Я думаю, що ще рано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, де не ведуться бойові дії, тому що є ще досить велика небезпека", - заявив Монастирський.
За його словами, такий захід повністю себе виправдав і допомагає запобігати проникненню диверсантів.
"Час показує, що комендантська година виправдала себе. Вона дозволяє уникнути проникнення диверсійних груп на території, в тому числі центральних і західних областей України. Тому моє особисте бачення, що нам ще належить певний час жити з комендантською годиною", - повідомив очільник МВС.
Монастирський також додав, що у МВС розуміли, що 8-9 травня могли бути провокації і напади диверсантів, тому всі правоохоронці працювали в посиленому режимі. Утім, на щастя, Україна успішно пройшла 8-9 травня.
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Про це очільник МВС Денис Монастирський сказав в ефірі телемарафону, пише ТСН.
"Я думаю, що ще рано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, де не ведуться бойові дії, тому що є ще досить велика небезпека", - заявив Монастирський.
За його словами, такий захід повністю себе виправдав і допомагає запобігати проникненню диверсантів.
"Час показує, що комендантська година виправдала себе. Вона дозволяє уникнути проникнення диверсійних груп на території, в тому числі центральних і західних областей України. Тому моє особисте бачення, що нам ще належить певний час жити з комендантською годиною", - повідомив очільник МВС.
Монастирський також додав, що у МВС розуміли, що 8-9 травня могли бути провокації і напади диверсантів, тому всі правоохоронці працювали в посиленому режимі. Утім, на щастя, Україна успішно пройшла 8-9 травня.
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