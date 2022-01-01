У МВС вважають малоймовірним наказ Лукашенка про наземну операцію в Україні

Олександр Лукашенко може найближчим часом дати вказівку своїй армії розпочати наземну операцію на території України, є малоймовірним.



Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає кореспондент



«Говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України… все ж таки, поки що це малоймовірно», - сказав він.



Окремо він нагадав, що наразі на білоруському напрямку сили білоруської армії проводять навчання.



Денисенко уточнив, що у вівторок було достатньо багато різних вкидів та інформації про те, що на кордони з Україною їдуть «Смерчі» та інші артилерійські установки тощо.



«У принципі хотілося б сказати про те, що у Білорусі є один-єдиний полігон, на якому можна проводити подібні стрільби і навчання, і він знаходиться відносно недалеко від українського кордону. І, на жаль, через це Україна має концентрувати і залишати достатньо великі свої сили на кордоні з Білоруссю», - сказав Денисенко.



Водночас, як зазначив радник глави МВС, попри те, що ситуація поки що певною мірою напружена, все ж таки є малоймовірним те, що лукашенко найближчим часом накаже своїй армії почати наземну операцію в Україні.



Своєю чергою, відповідаючи на питання, на яких напрямках наразі зосереджені сили ворога, Денисенко зазначив, що найактивніші дії наразі відбуваються у Луганській області, - перш за все, це Рубіжне тощо. За його словами, там росіяни зосереджують багато сил і пробують проводити активні дії.



«Учора, 10 травня, вони (росіяни – ред.) навіть розповсюдили заяву про те, що вони уже повністю вийшли на рубежі Луганської області. І вони справді там в одному з місць підійшли до рубежів Луганщини, але учора це одразу ж почало тиражуватися у росЗМІ і, на жаль, у низці українських ЗМІ, які просто, на жаль, не захотіли подивитися на карту», - поінформував радник міністра.



Говорячи про інші напрямки, де ведуться активні бойові дії, він уточнив, що це також - Донецькій і Ізюмський напрямки, де загарбники продовжують концентруватися, і де вони, за інформацією українських військових, посилюють повітряну розвідку і свої угрупування. А також - місто-герой Маріуполь.



«І герої, які тримають місто, вони продовжують тримати український прапор над «Азовсталлю». І українська влада робить все від себе залежне, щоб спробувати допомогти цим людям і щоб захисники «Азовсталі» і Маріуполя змогли через певні гуманітарні коридори вийти із «Азовсталі». На жаль, усе впирається у позицію володимира путіна», - зазначив радник глави МВС.

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