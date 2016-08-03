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Понад 640 дітей в Україні постраждали від війни із Росією

Понад 640 дітей в Україні постраждали від війни із Росією
Понад 643 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за останню добу кількість загиблих не змінилась – 226, але зросла кількість поранених – до 417.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«Станом на ранок 11 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Зросла кількість поранених – 417. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – ідеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (139), Київській (116), Харківській (99), Чернігівській (68), Херсонській (46), Луганській (45), Миколаївській (44), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у Києві (16).

Зокрема 9 травня внаслідок обстрілу житлового масиву в Лисичанську отримав поранення 13-річний хлопець.

У результаті щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1657 закладів освіти, 139 з них зруйновано повністю.

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Теги: діти, війна, загиблі
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