 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Російські окупанти намагаються приховати участь у бойових діях, – розвідка

Російські окупанти намагаються приховати участь у бойових діях, – розвідка
Військові армії країни-агресора починають усвідомлювати воєнну поразку РФ. Розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил Росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу.

Воєнною розвідкою України, зокрема встановлено особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС
і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром “Хурба” Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі “Ліда” та “Барановичі”, а також аеродромів у РФ “Борісоглєбск” та “Маріновка”.

Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.

"Нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності", - зазначають у розвідці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Азовці» упевнені, що є військовий спосіб деблокувати «Азовсталь»
Сьогодні, 12:12
У МВС вважають малоймовірним наказ Лукашенка про наземну операцію в Україні
Сьогодні, 11:59
Окупанти повністю знищили в Україні 101 лікарню
Сьогодні, 11:50
Понад 640 дітей в Україні постраждали від війни із Росією
Сьогодні, 11:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти повністю знищили в Україні 101 лікарню
Сьогодні, 11:50
Понад 640 дітей в Україні постраждали від війни із Росією
Сьогодні, 11:45
Російські окупанти намагаються приховати участь у бойових діях, – розвідка
Сьогодні, 11:36
На Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 11:00
На деяких вулицях Луцька тимчасово не буде води
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
У МВС вважають малоймовірним наказ Лукашенка про наземну операцію в Україні У МВС вважають малоймовірним наказ Лукашенка про наземну операцію в Україні
Сьогодні, 11:59
Над Запоріжжям збили ракету: її уламки зруйнували об`єкт інфраструктури Над Запоріжжям збили ракету: її уламки зруйнували об`єкт інфраструктури
Сьогодні, 10:28
Дружина окупанта закликає вбивати та катувати українських дітей, – перехоплена розмова СБУ Дружина окупанта закликає вбивати та катувати українських дітей, – перехоплена розмова СБУ
Сьогодні, 10:15
Росія за добу втратила ще 350 солдат, – Генштаб Росія за добу втратила ще 350 солдат, – Генштаб
Сьогодні, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині не розминулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 13:08
 0
У Луцьку від завтра, 12 травня, біля Старого ринку запрацює платна парковка
Сьогодні, 12:57
 0
Розповіли, чи скасують комендантську годину у тих регіонах України, де немає бойових дій
Сьогодні, 12:49
 0
На Волині за добу розселили майже 150 переселенців
Сьогодні, 12:39
 0
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8