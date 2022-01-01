Російські окупанти намагаються приховати участь у бойових діях, – розвідка





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Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил Росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу.



Воєнною розвідкою України, зокрема встановлено особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС

і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром “Хурба” Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі “Ліда” та “Барановичі”, а також аеродромів у РФ “Борісоглєбск” та “Маріновка”.



Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.



"Нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності", - зазначають у розвідці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові армії країни-агресора починають усвідомлювати воєнну поразку РФ. Розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил Росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу.Воєнною розвідкою України, зокрема встановлено особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПСі ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром “Хурба” Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі “Ліда” та “Барановичі”, а також аеродромів у РФ “Борісоглєбск” та “Маріновка”.Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині."Нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності", - зазначають у розвідці.

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