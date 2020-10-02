На Волині затримали серійного злодія

На Волині затримали серійного злодія
23-річний житель Луцького району попався на крадіжці велосипеда, якого пізніше вилучили.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Згодом з’ясувалося, що зловмисник здійснив крадіжку майже сотні садженців туї з одного з розсадників у Луцькому районі. Для вчинення своїх протиправних дій, зловмисник навідувався туди тричі.

Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4. ст. 185 Кримінального кодексу України.

За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану чоловікові загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі. Нині вирішується питання про оголошення підозри правопорушнику.

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Теги: Луцький район, злодій, серійний злодій
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