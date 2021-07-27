На деяких вулицях Луцька тимчасово не буде води





Про це повідомляють у пресслужбі КП «Луцькводоканал».



У зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону діаметром 500 мм, з 23 години 11 травня й до 23 години 13 травня буде відсутнє водопостачання за адресами: вул. Олеся Гончара,1,1а, на вулицях Гущанська, Карбишева і Єршова.



На вулиці Олеся Гончара, 1 наразі облаштовується вуличне водопостачання, аби мешканці могли набрати води.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучан попереджають про тимчасове відключення водопостачання з 23 години 11 травня й до 23 години 13 травня на кількох вулицях.Про це повідомляють у пресслужбі КП «Луцькводоканал».У зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону діаметром 500 мм, з 23 години 11 травня й до 23 години 13 травня буде відсутнє водопостачання за адресами: вул. Олеся Гончара,1,1а, на вулицях Гущанська, Карбишева і Єршова.На вулиці Олеся Гончара, 1 наразі облаштовується вуличне водопостачання, аби мешканці могли набрати води.

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