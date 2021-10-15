Зник майже чотири місяці тому: на Волині тривають пошуки 60-річного чоловіка. ФОТО





Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.



До поліції надійшло повідомлення про те, що Ковальчук Олександр Петрович, житель смт Іваничі, 08 грудня 1961 року народження, 18 січня



В кінці січня поліцейські Львівщині виявили авто чоловіка у селі Пісочне Червоноградського району Львівської області. Водія на місці не було, місцезнаходження його невідоме.



Прикмети: зріст 185 см, худощавої тіло будови, волосся коротке, сиве.



Був одягнений: у коричневу куртку, спортивні штани чорного кольору, чорне взуття.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03344)3-30-59, 09733329243, 0504845307 або 102", - зазначають у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліцейські розшукують 60-річного безвісти зниклого волинянина.Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.До поліції надійшло повідомлення про те, що, житель смт Іваничі, 08 грудня 1961 року народження, 18 січня поїхав на автомобілі ВАЗ 21063 жовтого кольору у невідомому напрямку та зник.В кінці січня поліцейські Львівщині виявили авто чоловіка у селі Пісочне Червоноградського району Львівської області. Водія на місці не було, місцезнаходження його невідоме.зріст 185 см, худощавої тіло будови, волосся коротке, сиве.у коричневу куртку, спортивні штани чорного кольору, чорне взуття."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03344)3-30-59, 09733329243, 0504845307 або 102", - зазначають у поліції.

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