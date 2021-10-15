Зник майже чотири місяці тому: на Волині тривають пошуки 60-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:46
На Волині поліцейські розшукують 60-річного безвісти зниклого волинянина.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.
До поліції надійшло повідомлення про те, що Ковальчук Олександр Петрович, житель смт Іваничі, 08 грудня 1961 року народження, 18 січня поїхав на автомобілі ВАЗ 21063 жовтого кольору у невідомому напрямку та зник.
В кінці січня поліцейські Львівщині виявили авто чоловіка у селі Пісочне Червоноградського району Львівської області. Водія на місці не було, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: зріст 185 см, худощавої тіло будови, волосся коротке, сиве.
Був одягнений: у коричневу куртку, спортивні штани чорного кольору, чорне взуття.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03344)3-30-59, 09733329243, 0504845307 або 102", - зазначають у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.
До поліції надійшло повідомлення про те, що Ковальчук Олександр Петрович, житель смт Іваничі, 08 грудня 1961 року народження, 18 січня поїхав на автомобілі ВАЗ 21063 жовтого кольору у невідомому напрямку та зник.
В кінці січня поліцейські Львівщині виявили авто чоловіка у селі Пісочне Червоноградського району Львівської області. Водія на місці не було, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: зріст 185 см, худощавої тіло будови, волосся коротке, сиве.
Був одягнений: у коричневу куртку, спортивні штани чорного кольору, чорне взуття.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03344)3-30-59, 09733329243, 0504845307 або 102", - зазначають у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 11:00
На деяких вулицях Луцька тимчасово не буде води
Сьогодні, 10:49
Зник майже чотири місяці тому: на Волині тривають пошуки 60-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:46
Дружина окупанта закликає вбивати та катувати українських дітей, – перехоплена розмова СБУ
Сьогодні, 10:15
Медіа