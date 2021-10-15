Зник майже чотири місяці тому: на Волині тривають пошуки 60-річного чоловіка. ФОТО

Зник майже чотири місяці тому: на Волині тривають пошуки 60-річного чоловіка. ФОТО
На Волині поліцейські розшукують 60-річного безвісти зниклого волинянина.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.

До поліції надійшло повідомлення про те, що Ковальчук Олександр Петрович, житель смт Іваничі, 08 грудня 1961 року народження, 18 січня поїхав на автомобілі ВАЗ 21063 жовтого кольору у невідомому напрямку та зник.

В кінці січня поліцейські Львівщині виявили авто чоловіка у селі Пісочне Червоноградського району Львівської області. Водія на місці не було, місцезнаходження його невідоме.

Прикмети: зріст 185 см, худощавої тіло будови, волосся коротке, сиве.

Був одягнений: у коричневу куртку, спортивні штани чорного кольору, чорне взуття.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03344)3-30-59, 09733329243, 0504845307 або 102", - зазначають у поліції.

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Теги: Волинь, Володимир, розшук, чоловік
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