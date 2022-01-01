Над Запоріжжям збили ракету: її уламки зруйнували об`єкт інфраструктури
Сьогодні, 10:28
Сьогодні вранці, 11 травня, ворог поцілив у Запоріжжя.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
"Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області.
Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань.
За попередньою інформацією постраждалих немає.
Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
"Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області.
Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань.
За попередньою інформацією постраждалих немає.
Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
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