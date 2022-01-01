Над Запоріжжям збили ракету: її уламки зруйнували об`єкт інфраструктури





Про це



"Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області.



Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань.



За попередньою інформацією постраждалих немає.



Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 11 травня, ворог поцілив у Запоріжжя.Про це повідомили у Запорізькій ОВА."Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області.Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань.За попередньою інформацією постраждалих немає.Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

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