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«Азовці» показали жахливі умови, у яких перебувають поранені захисники Маріуполя і звертаються до ООН. ФОТО

«Азовці» показали жахливі умови, у яких перебувають поранені захисники Маріуполя і звертаються до ООН. ФОТО
Полк "Азов" показав, у яких умовах перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя.

Про це повідомляють на телеграм-каналі полку.

Вони перебувають у повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

"Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами.

Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?

Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд," - просять військові полку Азов.
«Азовці» показали жахливі умови, у яких перебувають поранені захисники Маріуполя і звертаються до ООН. ФОТО
«Азовці» показали жахливі умови, у яких перебувають поранені захисники Маріуполя і звертаються до ООН. ФОТО
«Азовці» показали жахливі умови, у яких перебувають поранені захисники Маріуполя і звертаються до ООН. ФОТО
«Азовці» показали жахливі умови, у яких перебувають поранені захисники Маріуполя і звертаються до ООН. ФОТО
«Азовці» показали жахливі умови, у яких перебувають поранені захисники Маріуполя і звертаються до ООН. ФОТО
«Азовці» показали жахливі умови, у яких перебувають поранені захисники Маріуполя і звертаються до ООН. ФОТО
«Азовці» показали жахливі умови, у яких перебувають поранені захисники Маріуполя і звертаються до ООН. ФОТО
«Азовці» показали жахливі умови, у яких перебувають поранені захисники Маріуполя і звертаються до ООН. ФОТО

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Теги: Маріуполь, захисники, Азов, умови, поранені
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