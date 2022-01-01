Екскерівник райради на Волині заплатить 160 тисяч бухгалтеру, якого незаконно звільнив
Сьогодні, 17:35
За втручання прокуратури екскерівник районної ради на Волині, винний у незаконному звільненні працівника, відшкодує завдану шкоду.
Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.
Локачинський районний суд задоволив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Володимир-Волинської районної ради до колишнього голови Локачинської районної ради про стягнення з нього у порядку регресу понад 160 тис. грн матеріальної шкоди, завданої у зв’язку із незаконним звільненням у 2016 році головного бухгалтера виконавчого апарату райради.
Правовими підставами пред’явлення позову стали норми Кодексу законів про працю України, відповідно до яких службова особа, винна в незаконному звільненні працівника, зобов’язана покрити шкоду, заподіяну установі у зв’язку з оплатою цьому працівникові часу вимушеного прогулу.
Суд задоволив позов прокуратури, відтак із експосадовця буде стягнуто шкоду, завдану Володимир-Волинській районній раді його незаконними діями.
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Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.
Локачинський районний суд задоволив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Володимир-Волинської районної ради до колишнього голови Локачинської районної ради про стягнення з нього у порядку регресу понад 160 тис. грн матеріальної шкоди, завданої у зв’язку із незаконним звільненням у 2016 році головного бухгалтера виконавчого апарату райради.
Правовими підставами пред’явлення позову стали норми Кодексу законів про працю України, відповідно до яких службова особа, винна в незаконному звільненні працівника, зобов’язана покрити шкоду, заподіяну установі у зв’язку з оплатою цьому працівникові часу вимушеного прогулу.
Суд задоволив позов прокуратури, відтак із експосадовця буде стягнуто шкоду, завдану Володимир-Волинській районній раді його незаконними діями.
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