Екскерівник райради на Волині заплатить 160 тисяч бухгалтеру, якого незаконно звільнив

Екскерівник райради на Волині заплатить 160 тисяч бухгалтеру, якого незаконно звільнив
За втручання прокуратури екскерівник районної ради на Волині, винний у незаконному звільненні працівника, відшкодує завдану шкоду.

Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.

Локачинський районний суд задоволив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Володимир-Волинської районної ради до колишнього голови Локачинської районної ради про стягнення з нього у порядку регресу понад 160 тис. грн матеріальної шкоди, завданої у зв’язку із незаконним звільненням у 2016 році головного бухгалтера виконавчого апарату райради.

Правовими підставами пред’явлення позову стали норми Кодексу законів про працю України, відповідно до яких службова особа, винна в незаконному звільненні працівника, зобов’язана покрити шкоду, заподіяну установі у зв’язку з оплатою цьому працівникові часу вимушеного прогулу.

Суд задоволив позов прокуратури, відтак із експосадовця буде стягнуто шкоду, завдану Володимир-Волинській районній раді його незаконними діями.

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Теги: суд, Локачинська райрада
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