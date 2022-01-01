«Янголи спорту»: 33 українських спортсмени загинули від рук окупантів
Сьогодні, 16:44
За період повномасштабної війни в Україні загинули 33 українських спортсмени.
Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту", пише 24 канал.
На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.
Нещодавно стало відомо, що страчений полонений з "Азовсталі" – Дан Звоник, він був чемпіоном України з карате.
Окупанти взяли в полон українського воїна 20 квітня, вони обіцяли, що життю Звоника нічого не загрожуватиме. Пізніше бойовики надіслали матері Дана фото її загиблого сина.
Окупанти катували українця, а потім його підло вбили.
На початку квітня від рук окупантів загинув Дмитро Сидорук – тренер нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука.
У вересні 2014 року Дмитро героїчно захищав луганський аеропорт. Після нелегкого протистояння з окупантами він отримав серйозне поранення. Наш герой переніс 12 операцій. На "Іграх нескорених" у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.
Разом зі своєю командою він мав поїхати на цьогорічні Ігри, які відбулися у Гаазі.
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Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту", пише 24 канал.
На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.
Нещодавно стало відомо, що страчений полонений з "Азовсталі" – Дан Звоник, він був чемпіоном України з карате.
Окупанти взяли в полон українського воїна 20 квітня, вони обіцяли, що життю Звоника нічого не загрожуватиме. Пізніше бойовики надіслали матері Дана фото її загиблого сина.
Окупанти катували українця, а потім його підло вбили.
На початку квітня від рук окупантів загинув Дмитро Сидорук – тренер нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука.
У вересні 2014 року Дмитро героїчно захищав луганський аеропорт. Після нелегкого протистояння з окупантами він отримав серйозне поранення. Наш герой переніс 12 операцій. На "Іграх нескорених" у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.
Разом зі своєю командою він мав поїхати на цьогорічні Ігри, які відбулися у Гаазі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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