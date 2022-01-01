«Янголи спорту»: 33 українських спортсмени загинули від рук окупантів





Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту", пише



На



Нещодавно стало відомо, що страчений полонений з "Азовсталі" – Дан Звоник, він був чемпіоном України з карате.



Окупанти взяли в полон українського воїна 20 квітня, вони обіцяли, що життю Звоника нічого не загрожуватиме.



Окупанти катували українця, а потім його підло вбили.



На початку квітня від рук окупантів загинув Дмитро Сидорук – тренер нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука.



У вересні 2014 року Дмитро героїчно захищав луганський аеропорт. Після нелегкого протистояння з окупантами він отримав серйозне поранення. Наш герой переніс 12 операцій. На "Іграх нескорених" у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.



Разом зі своєю командою він мав поїхати на цьогорічні Ігри, які відбулися у Гаазі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За період повномасштабної війни в Україні загинули 33 українських спортсмени.Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту", пише 24 канал. На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.Нещодавно стало відомо, що страчений полонений з "Азовсталі" –, він був чемпіоном України з карате.Окупанти взяли в полон українського воїна 20 квітня, вони обіцяли, що життю Звоника нічого не загрожуватиме. Пізніше бойовики надіслали матері Дана фото її загиблого сина. Окупанти катували українця, а потім його підло вбили.На початку квітня від рук окупантів загинув– тренер нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука.У вересні 2014 року Дмитро героїчно захищав луганський аеропорт. Після нелегкого протистояння з окупантами він отримав серйозне поранення. Наш герой переніс 12 операцій. На "Іграх нескорених" у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.Разом зі своєю командою він мав поїхати на цьогорічні Ігри, які відбулися у Гаазі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію