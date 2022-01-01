«Янголи спорту»: 33 українських спортсмени загинули від рук окупантів

«Янголи спорту»: 33 українських спортсмени загинули від рук окупантів
За період повномасштабної війни в Україні загинули 33 українських спортсмени.

Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту", пише 24 канал.

На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.

Нещодавно стало відомо, що страчений полонений з "Азовсталі" – Дан Звоник, він був чемпіоном України з карате.

Окупанти взяли в полон українського воїна 20 квітня, вони обіцяли, що життю Звоника нічого не загрожуватиме. Пізніше бойовики надіслали матері Дана фото її загиблого сина.

Окупанти катували українця, а потім його підло вбили.

На початку квітня від рук окупантів загинув Дмитро Сидорук – тренер нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука.

У вересні 2014 року Дмитро героїчно захищав луганський аеропорт. Після нелегкого протистояння з окупантами він отримав серйозне поранення. Наш герой переніс 12 операцій. На "Іграх нескорених" у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.

Разом зі своєю командою він мав поїхати на цьогорічні Ігри, які відбулися у Гаазі.



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Теги: Янголи спорту, загиблі спортсмени, війна, Росія
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