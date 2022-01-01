Росіяни депортували з Маріуполя ще 400 людей
Сьогодні, 16:19
Російські загарбники 9 травня депортували із заблокованого Маріуполя 400 людей, зокрема 70 дітей.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Маріуполь. На зараз. За вчора окупанти депортували з Маріуполя 400 людей, зокрема 70 дітей. Лють. Просто лють», - написав він в Тelegram-каналі.
Нагадаємо, що за минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.
Сьогодні, 10 травня, у результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є поранені, але наразі захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем.
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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Маріуполь. На зараз. За вчора окупанти депортували з Маріуполя 400 людей, зокрема 70 дітей. Лють. Просто лють», - написав він в Тelegram-каналі.
Нагадаємо, що за минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.
Сьогодні, 10 травня, у результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є поранені, але наразі захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем.
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