 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни депортували з Маріуполя ще 400 людей

Росіяни депортували з Маріуполя ще 400 людей
Російські загарбники 9 травня депортували із заблокованого Маріуполя 400 людей, зокрема 70 дітей.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. На зараз. За вчора окупанти депортували з Маріуполя 400 людей, зокрема 70 дітей. Лють. Просто лють», - написав він в Тelegram-каналі.

Нагадаємо, що за минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

Сьогодні, 10 травня, у результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є поранені, але наразі захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Маріуполь, депортація, Росія, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Білорусі оголосили другий етап «раптової» перевірки боєготовності військ
Сьогодні, 16:09
Чому священники МП масово відмовляються переходити до ПЦУ: думка ієромонаха. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка
Сьогодні, 14:24
Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області
Сьогодні, 13:48
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Янголи спорту»: 33 українських спортсмени загинули від рук окупантів
Сьогодні, 16:44
На Волині аграрії знайшли на полях арсенал застарілих снарядів
Сьогодні, 16:32
Росіяни депортували з Маріуполя ще 400 людей
Сьогодні, 16:19
У Білорусі оголосили другий етап «раптової» перевірки боєготовності військ
Сьогодні, 16:09
Чому священники МП масово відмовляються переходити до ПЦУ: думка ієромонаха. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
Схожі новини
Росіяни депортували 308 людей з Маріуполя у Росію Росіяни депортували 308 людей з Маріуполя у Росію
23 квітень, 14:56
Від рук росіян в Україні загинули 225 дітей Від рук росіян в Україні загинули 225 дітей
08 травень, 09:41
За день маріупольським гумкоридором евакуювали 344 людини За день маріупольським гумкоридором евакуювали 344 людини
04 травень, 23:48
На «Азовсталі» тривають важкі кровопролитні бої На «Азовсталі» тривають важкі кровопролитні бої
04 травень, 23:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відновлюють дорожні вказівники у селах та містах
Сьогодні, 17:18
 0
«Янголи спорту»: 33 українських спортсмени загинули від рук окупантів
Сьогодні, 16:44
 0
На Волині аграрії знайшли на полях арсенал застарілих снарядів
Сьогодні, 16:32
 0
Росіяни депортували з Маріуполя ще 400 людей
Сьогодні, 16:19
 0
У Білорусі оголосили другий етап «раптової» перевірки боєготовності військ
Сьогодні, 16:09
 0
Медіа
відео
1/8