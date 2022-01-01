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Чому священники МП масово відмовляються переходити до ПЦУ: думка ієромонаха. ВІДЕО

Чому священники МП масово відмовляються переходити до ПЦУ: думка ієромонаха. ВІДЕО
Кандидат богословських наук ієромонах Димитрій Франків пояснив, чому навіть в умовах війни з Росією священники УПЦ МП, яка підпорядковується РПЦ, відмовляються разом зі своїми парафіями переходити до Православної церкви України.

Про це йшлося у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.

По-перше, каже він, це священнича присяга.

«Мій знайомий священник говорив з думаючим священиком Московського патріархату, який каже: я розумію, мені болить, я проти кіріла, я проти «руского міра», я готовий багато на що, але мене тримає дещо. І він назвав присягу. Цього священника тримає священнича присяга», – розповідає Димитрій Франків.

Водночас він називає такого такого священника фарисеєм, адже той мусить бачити зло, яке чинить Росія.

«Ти бачиш зло, ти – фарисей. Ти знаєш, що Ісус Христос несе добро, правду. А тут – неправда. То переступи це, визнай, що ти неправий. Послух Господу Богу Ісусу Христу вище, ніж будь-які формальні послухи. Коли Україна стала незалежна, хоч військові і давали присягу Радянському Союзу, хтось себе заспокоював, що вже СРСР нема, а хтось свідомо визнав: я сформована людина, я українець і готовий дати присягу Україні, тому що я бачу, що імперія розвалилася», – проводить паралель ієромонах.

По-друге, вважає гість студії, причина – у соціумі, який тримає священників МП.

«На нинішньому етапі втримує цих священників певний їхній соціум, контакти, благочиння. Якщо всі підуть або хтось закличе – підуть. Якщо це буде організовано на рівні цілої області – підуть. Як писав Шевченко, «найшовсь-таки один козак із міліона свинопасів». От той, хто буде цим козаком, зможе запустити цей процес. Але чи знайдеться такий сміливець? На жаль, немає таких козаків у церкві, в якій винищувалося думання», – підсумував Димитрій Франків.

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Теги: священники МП, ПЦУ, відмовляються переходити
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