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У Білорусі оголосили другий етап «раптової» перевірки боєготовності військ

У Білорусі оголосили другий етап «раптової» перевірки боєготовності військ
Білоруське військове керівництво розпочало другий етап "раптової" перевірки боєготовності військ.

Про це пише Українська правда з посиланням на білоруську державну інформагенцію "БлТА", коментар міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна, сайт адміністрації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Все це сплановано як адекватна реакція на навчання, які з 1 травня відбуваються на території країн НАТО під назвою "Захисник Європи".

Ми бачимо кожен їхній рух, бачимо, які батальйонні тактичні групи задіяні, на яких полігонах, які питання вони збираються відпрацьовувати. Розуміючи певні загрози, які можуть походити від них, ми адекватно реагуємо, на ці напрямки висуваємо відповідні війська", - йдеться в повідомленні.

Лукашенко пояснив, що цю "раптову" перевірку здійснюють задля того, аби підготувати війська до "несподіваного" висування в разі початку війни. На думку диктатора, білоруська армія працює "непогано" і реформа мобільності військових підрозділів, яку розпочали 10 років тому, дала плоди.

За даними військовиків Білорусі, поблизу кордонів їхньої країни, насамперед у Польщі, країни НАТО розмістили угруповання чисельністю близько 40 тисяч солдатів, які нібито загрожують безпеці й незалежності Білорусі.

Нагадаємо: Режим самопроголошеного президента Лукашенка в січні-лютому 2022 році, коли західні уряди вказували на загрозу від маневрів десятків тисяч російських солдат на території Білорусі, обурювався, мовляв, це суверенне право незалежної країни здійснювати маневри своїх військ на своїй території. Однак, Польща й сусіди Білорусі, за логікою режиму Лукашенка, такого суверенітету розміщувати війська не мають.

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Теги: Росія, Україна, війна
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