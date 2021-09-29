Іллю Киву оголосили у міжнародний розшук

Іллю Киву оголосили у міжнародний розшук
Державне бюро розслідувань завершило слідство та 10 травня передало до суду справу щодо колишнього народного депутата Іллі Киви. Політику загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що Кива на території росії взяв участь в одному з пропагандистських шоу та публічно закликав вище керівництво рф до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Крім того, він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців, а також закликав вести агресивну війну на території України.

Киву обвинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.

ДБР нагадує, що раніше слідчій суддя надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Киви. Його вже оголосили у міжнародний розшук.

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Теги: Ілля Кива, міжнародний розшук
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