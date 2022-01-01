Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка





Про це



В Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у рФ. Також з цією метою вилучається врожай, який зберігався З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим.



В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.



1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.



Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста.



Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Продовжується вивезення окупантами викраденого в Україні продовольства на територію рФ та окупованого Криму.Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.В Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у рФ. Також з цією метою вилучається врожай, який зберігався З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим.В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста.Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію