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Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка

Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка
Продовжується вивезення окупантами викраденого в Україні продовольства на територію рФ та окупованого Криму.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

В Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у рФ. Також з цією метою вилучається врожай, який зберігався З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим.

В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.

1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.

Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста.

Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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А як хотіли ,здати Херсон ікусок Запорізької області щоб фашисти нічого не зачепили.Чого мовчить влада про тих ,хто здав ці території ?
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